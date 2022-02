¿Magdalena Festa Plena?

El tripartito que en el año 2015 llegó al Ayuntamiento de Castellón habiendo hecho campaña contra les retallades y porque querían rescatar personas, hoy casi dos legislaturas después, usando la pandemia del coronavirus como excusa, no solo han recortado la autonomía del món de la festa sino que han arrasado la fiesta, manteniendo la Magdalena en cuarentena porque su gestión continúa estando confinada.

La sexta ola hizo que el Fadrell diseñara una Magdalena Covid 2019 para este ejercicio 2022, sin tener en cuenta la evolución de la misma. Lejos de reconocer su error y su improvisación de no tener una alternativa preparada de cara a los datos favorables de la situación sociosanitaria, la alcaldesa prefirió pedir auxilio al president de la Generalitat para que elaborara un reglamento tanto para la Magdalena como para las Fallas. Una norma que permite los mesones y conciertos, pero que el Fadrell niega.

Trasladar la responsabilidad

El Fadrell ya trasladó a los entes festeros toda la responsabilidad de las fiestas, incluso antes de mantener una reunión con los responsables sanitarios, luego al verse acorralado por el món de la festa, acudió a Ximo Puig que con sus normas, vuelve a dejar solo al equipo de Gobierno municipal.

Por tanto, después de dos años sin celebrar las fiestas fundacionales de Castelló, el Fadrell mantiene la Magdalena en cuarentena y los castellonenses no vamos a disfrutar todavía de la Festa Plena.

Una Magdalena que no va a reconocer la idiosincrasia de su fiesta: la autonomía, la hospitalidad, la fiesta abierta para propios y ajenos. Qué lástima que los que gritaban no a les retallades ahora hayan incluso arrasado con nuestras señas de identidad: nuestras fiestas y su particularidad. Que no sean capaces de rescatar a la Magdalena del covid-19 y que prefieran confinarse y ponerse la mascarilla del No en la calle, en contra de la gente, cuando la mascarilla en exteriores ha dejado de ser obligatoria.

Qué lástima que Burriana, la Vall d’Uixó, Benicarló y València estén listos para Fallas mientras la Magdalena «està verda i no de sentiment, sinò de fet. Qué llàstima que sent la ciutat de la llum el Fadrell ens haja deixat a fosques».

Ay este Castellón mío, este Castellón nuestro… Ay ay.

Portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Castellón