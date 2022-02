¿Nucleares, sí gracias?

Xavier Pastor, uno de los fundadores y exdirector de Greenpeace España, se mostraba recientemente preocupado por la movilización de determinados sectores ecologistas contra la extensión de parques eólicos y fotovoltaicos. Este histórico ecologista de izquierdas decía que «la izquierda ha entrado en contradicciones tremendas con las renovables». Tras toda una vida dedicada a la defensa del modelo de las energías renovables, el biólogo se muestra preocupado y «perplejo» de que en la actualidad sean determinados sectores ecologistas los que se manifiesten y vertebren plataformas en contra de la extensión de los parques eólicos y fotovoltaicos.

Toda una vida pensando que la energía necesaria para la economía moderna debía dejar de ser la nuclear o la alimentada con gas, carbón o petróleo. Y que la solución para todo ello era la energía renovable procedente del aire y del sol, y ahora que se tiene la oportunidad se descuelgan con que hay que impedir su instalación porque afectan al paisaje.

Por supuesto que el paisaje hay que protegerlo. De eso no hay ninguna duda. Y en la Comunitat Valenciana y, especialmente en la provincia de Castellón, la Generalitat ya ha puesto las barreras necesarias para que, el paisaje con valores dignos de ser protegido no se vea afectado. Así, la Conselleria de Medioambiente, prohibió expresamente las zonas protegidas donde no se podrían instalar. Y la Conselleria de Política Territorial estableció criterios para impedir que se realizaran barbaridades.

La cuestión sería: ¿Hacia dónde se debe decantar la balanza? ¿Hacia el paisaje de hoy para nosotros o hacia la economía limpia del futuro para nuestros hijos?

Urbanista