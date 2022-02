Quan parlem dels drets de les persones sempre ens venen al cap de seguida els pilars de l’Estat del Benestar, com ara l’educació i la sanitat públiques. També, el dret a l’habitatge o l’accés a l’aigua neta i sanejada, qüestions necessàries per a poder dur una vida digna, justa i igualitària. Alguns, com aquests últims, s’han convertit en béns de mercat i, de vegades, no es té en compte com de bàsics són per a les persones.

Però hi ha serveis que fa massa temps que són objecte de l’especulació, com l’energia. I hem de parlar de dret a l’energia. Gastem energia per carregar el mòbil, en les fàbriques de taulells, per a les furgonetes de repartiment, el tractor que llaura el camp o en l’ordinador de l’oficina. Encara que no només l’utilitzem per a treballar, està en la nostra casa i en el nostre dia a dia. En el frigorífic, per a cuinar, rentar la roba, calfar l’aigua per dutxar-nos… Accions quotidianes que a cap família haurien de mancar-li, perquè l’energia hauria de ser un dret.

Però què passa amb l’actual model energètic en mans de grans multinacionals? Que, per una banda, permet l’especulació amb el preu de la llum i, per l’altra, que és responsable de les emissions de CO2 i del canvi climàtic. Per això cal canviar d’estratègia, per a parar l’escalfament del planeta i donar sentit al concepte transició ecològica justa.

El canvi cap a les energies renovables, l’eficiència en el consum i el consum responsable no poden dependre del mercat o la butxaca, perquè a totes les cases s’han de garantir uns mínims.

Un model descentralitzat de generació d’energia

Per això, Compromís estem creant un model descentralitzat de generació d’energia, que aposta per les comunitats energètiques de renovables en xarxa i interconnectades. Aquesta aposta és la que hem de seguir totes les institucions, enfront de les grans produccions que menystenen el territori i que, a sobre, són poc eficients perquè necessiten de línies de Molta Alta Tensió per donar eixida a la sobreproducció.

Perquè la millor energia és la que menys contamina i la que no es (mal)gasta i es perd pel camí.

El repte climàtic implica també reptes en el nostre estil de vida. Per a ser més eficients, la consellera Mireia Mollà ha posat en marxa l’oficina mòbil OTEA, un servei que hem presentat a Borriol amb el seu alcalde Héctor Ramos. Aquesta Oficina de Transició Energètica i Acompanyament de la Generalitat visitarà a tots els municipis que ho sol·liciten.

De la mateixa manera que els equips d’Educació Ambiental de la Diputació ens ajuden a reduir residus, el personal de l’OTEA assessora el veïnat en estratègies per a l’estalvi d’energia i, amb això, en la factura de la llum.

Cal a ajustar el consum d’energia a les nostres necessitats, a ser més eficients i a gastar menys mentre caminem cap a les energies renovables. En poques paraules, a fer totes eixes xicotetes revolucions en les nostres cases que, sumades a molts altres xicotets projectes, ens ajudaran a reconfigurar el nostre futur des del respecte al territori.

Portaveu de Compromís a la Diputació de Castelló