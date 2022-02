Querido/a lector/a, el pasado 9 de febrero, e imagino que en el marco del 200 aniversario de la Diputación de Castellón, el actual presidente, Pepe Martí, colocó el cuadro que faltaba en la galería de presidentes. Me refiero a la imagen del presidente José Hernández Merlo, fusilado en 1941 y repudiado, arrinconado e ignorado desde entonces. Circunstancia que me hace imaginar que, aunque la causa esté perfectamente clara, se trata (como decía Pepe Martí) de una reparación histórica o, de un acto de justicia y humanidad (como también decía Tania Baños), aún existirá quien en público o en privado maldiga a Zapatero y a la ley de Memoria Histórica. Incluso, como casi siempre, es posible que aparezcan los que opinan que una actividad de estas características surge del rencor de la derrota, revive el guerracivilismo y solo busca la venganza. Aunque, eso sí, algunos ya no se atreven a decirlo en público.

En todo caso, solo con leer la introducción a la ley de la Memoria Histórica uno aprende que este tipo de leyes aparecen en Europa por razones morales y después de las guerras civiles, dramas y conflictos acaecidos durante el siglo XX. Siempre han sido consideradas como un deber de los Estados para neutralizar el olvido y evitar la repetición de los desgraciados episodios de nuestra historia europea. Además, buscan ayudar a reconstruir la paz sostenible desde la reparación de la dignidad de las víctimas de toda clase de violencia y, como no podía ser de otra forma, tratan de levantar esa convivencia sobre la verdad y la justicia... Por lo tanto, era lógico y necesario que España, después de una guerra civil y 40 años de dictadura tuviera su propia ley. Por cierto, escribo este corto cuando Vox le dice al PP que si quiere sus votos para gobernar en Castilla y León se debe comprometer a derogar la ley de la Memoria Histórica. Analista político