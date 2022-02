I si no em vullc vacunar

Aleshores, què fem? Els obliguem a que estiguen tancats en sa casa o en guetos com els antics llatzerets? La proposta ès avui impossible, però penseu que encara tenim en marxa el que tots els vacunats, per accedir a determinats llocs amb gent, tenim que portar una certificació de puresa, encara que en breu serà eliminat. La pregunta ix de seguida: si els vacunats som la majoria, no ès més fàcil que la minoria que poden i no volen vacunar-se voluntàriament siguen qui s’identifiquen? Recorde que fa uns anys ens escandalitzarem per una noticia ocorreguda a Anglaterra que contava que els serveis sanitaris es negaren d’atendre a persones que no complien amb les prescripcions mèdiques. Deixar de fumar a pacients que patien d’emfisema pulmonar, o afartar-se de pastissos els que tenien diabetis eren motius suficients per no donar-los assistència mèdica. Caldria fer el mateix als qui no es vacunen?

Vacunar-se, com parlar en castellà, no és obligatori. «Tinc dret a no admetre una asistencia mèdica que no considere adequada», diuen. Allà ells si es contagien i sofreixen les conseqüències de la seua decisió, solem dir els altres. Així mateix, què ocorre si una d’aquestes persones contagia a un altra i aquesta pateix la infermetat o mor? Cert és que el fet que l’altra persona estiga vacunada, la resguarda de sofrir un greu episodi. Encara que, per què té que sofrir un altra persona les conseqüències del contagi encara que siga lleu? La qüestió ès semblant al dret a conduir per una carretera. La limitació de velocitat, i per tant el dret a circular a la velocitat que es vulga i el vehicle ho permeta, no està en el fet de protegir que el conductor es puga matar, més be en el mal que pot causar en la vida i la hisenda dels altres usuaris de la via. No es pot permetre que una persona, en defensa del seu dret, pose en perill la vida o la salut d’un altra. Fins a quin punt té prevalença el dret de no vacunar-se sobre el dret d’un altre a no ser contagiat del virus? quin és el límit del dret a no vacunar-se?

Mesures més dràstiques

Fixem-nos, en el pitjor moment de la sisena onada, que ja està remetent, s’hagueren pogut prendre mesures més dràstiques. Mesures que si més no, hagueren pogut portar a situacions que ens hagueren pogut semblar desorbitades. Fins i tot contraries als drets fonamentals de les persones, com podrien haver sigut la identificació dels no vacunats per voluntat pròpia; o entrebancar l’accés d’eixes persones, a determinats llocs com transports públics, magatzems, mercats, espectacles o treballs que no puguen fer-se a distància. És a dir, establir la separació dels altres.

Els arguments per no vacunar-se, poden ser diversos, amplis, els mateixos que els que ens conviden a vacunar-nos. La diferencia dels que ens conviden a fer-ho està recolzada per organismes internacionals, per científics de reconegut prestigi i per els resultats que cada dia constatem de manera personal i informativa. Per més que puguem pensar que part de la informació rebuda no ens aporta res, o ens crea preocupació, no deixa de ser una realitat objectiva, totalment diferenciada de la rebuda des de les xarxes socials per suposats professionals o alquimistes de les pors, les dèries o els sentiments.

Llicenciat en Dret