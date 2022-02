Ja estan en marxa les obres a la plaça de la Font d’Almenara, un lloc en ple nucli històric de la localitat i on els vianants tenen preferència respecte als vehicles. Allí, com el nom de la plaça indica tenim la Font, un element que ens representa a tots i totes i que forma part del nostre patrimoni local. I per això, dins de les nostres propostes per anar recuperant el nostre patrimoni hem començat a restaurar la Font perquè volem recuperar-la. L’objectiu és que els veïns i veïnes d’Almenara tornen a vore la font com era i restablir el seu estat original. Per això en aquestes tasques de restauració es llevaran tots els elements decoratius que es van posar al seu dia a la font per a recuperar el seu estat originari, com va ser en un principi. Eixa es l’aposta. Recuperar el nostre patrimoni poc a poc.

I a més, no només amb aquesta actuació recuperem la font, si no que també anem a millorar el seu entorn. La pavimentació que hi havia presentava prous problemes i inconvenients, i per això aprofitant l’obra també l’hem llevada per a substituir-la per una millor, que evite problemes als vianants i a més tinga relació amb els carrers dels voltant, creant un entorn similar. D’aquesta manera, amb l’actuació prevista, unim dos aspectes claus. La mobilitat urbana i l’afavoriment d’espais semipeatonals com la plaça, o siga, millorar els espais per a les persones, i per altra recuperar el nostre patrimoni històric tornat a la font el seu estat originari.

Obres de recuperació de patrimoni

Aquesta actuació s’emmarca dins de l’anomenat pla 135 de la Diputació de Castelló de l’any 2021 i suposa una inversió superior als 45.000 euros. I es tracta d’una de les obres de recuperació de patrimoni o d’embelliment urbà que es podien fer amb aquest recurs, sempre dins de la línia en aquest sentit que tenim a l’equip de govern, d’anar fent poc a poc amb la disposició econòmica existent.

Ara bé, ací no parem, i seguirem paulatinament recuperant el nostre patrimoni, no sols de la Línia XYZ si no també el d’altres èpoques com aquesta font, o el gran objectiu del nostre Castell, amb el pla director en marxa i que només estiga buscarem començar i preparar la tan necessària restauració tal i com es pot vore als pressupostos municipals que es van aprovar recentment. Mentre, anirem fent xicotetes inversions per a anar recuperant el nostre patrimoni històric, que és un dels nostres grans objectius que tenim.

Però també, seguirem actuant amb l’altre objectiu de l’obra, millorar els espais que tenim per a les persones, els punts de trobada, l’espai per als vianants, els nostres llocs públics com carrers, places, parcs i jardins, millorant eixos espais tant necessaris que ja tenim a Almenara, i com no, crear més atenent a les noves normes i tendències actuals. I en això estem, i en això treballarem.

Alcaldessa d’Almenara