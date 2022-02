Sí als cítrics, sí a l'apicultura

Resulta massa fàcil en estos moments llançar bulos infundats i acusar sense cap argument més que una mentida darrere de l’altra. És fàcil filtrar documents i informacions interessadament sabent que són falsos a costa de crear guerres en el sector.

És fàcil acusar-te d’estar a favor de l’apicultura quan fas propostes per millorar la situació de tots i ho diuen damunt aquells que importen cítrics d’altres països inundant els supermercats quan els nostres productors estan amb la soga al coll sense poder vendre la seua collita.

Quina credibilitat poden tindre davant de l’opinió pública els que van de valencians i ens deixen venuts per a enriquir el seu compte de resultats comprant cítrics d’Egipte o de Sud-àfrica! Es queixen i ploren, no volen evolucionar, i damunt no deixen d’acaparar terres per a obtindre el màxim benefici a costa del preu que ens paguen als productors.

Quina cara més dura tenen alguns i aquells salvapàtries que els segueixen! Sí, tots aquells vasalls que els segueixen i que l’únic interès que tenen és el de dividir i enfrontar a la societat i evitar la convivència i la normalitat que ens mereixem.

Això és el que està passant ara amb l’assumpte de la pol·linització creuada en les plantacions de cítrics, més coneguda com la pinyolà. Portem quasi trenta anys amb l’assumpte enquistat sense que cap Administració s’atrevisca a moure fitxa, amb les protestes d’uns i altres. Immobilisme, passivitat, deixadesa… esta és la tònica en els darrers anys.

Ja és hora d’avançar, de possibilitar una convivència entre el sector citrícola i l’apícola a la nostra terra, no podem estar més temps amb els braços creuats.

La postura més fàcil seria no fer res com alguns desitgen. Per això, per responsabilitat, les organitzacions agràries AVA-Asaja, lA UNIÓ de Llauradors i Ramaders i les Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat, hem presentat unes propostes transitòries per anar avançant, per millorar el futur dels nostres citricultors i dels nostres apicultors. Quines propostes han presentat aquells que només miren pels seus propis interessos?

Fem propostes serioses, no fake news com alguns, que ja hem traslladat a la Conselleria d’Agricultura, que és la que ha de donar passos ara. Ens basem en una sèrie de propostes transitòries rigoroses i valentes per a facilitar la convivència i un futur millor, amb l’objectiu d’incorporar ja enguany en l’Acord del Consell d’aprovació de mesures transitòries per a limitar la pol·linització creuada entre plantacions de cítrics, un problema que s’arrossega ja des de fa 27 anys. L’objectiu és que deixe de publicar-se l’Acord del Consell per a limitació de la pol·linització creuada en 2026, després d’haver-se realitzat les actuacions que demanem.

Plantegem la posada en marxa en un any del mapa agronòmic de la Comunitat i apostem per la disminució progressiva de noves plantacions de cítrics amb varietats que provoquen pol·linització creuada, amb ajudes per a una reconversió varietal citrícola i per a posar un sistema d’emmallat. També plantegem ampliar les zones amb possibilitat d’assentaments apícoles que permet la normativa, amb un cens obligatori, identificació fefaent i control via GPS o xip de tots els assentaments de ruscos que hauran d’estar geolocalizats i per als quals demanem ajudes.

És el moment d’evolucionar cap al futur i atendre les exigències socials i les demandes actuals dels consumidors que prefereixen cítrics sense llavors. Els consumidors i els mercats ens reclamen produir cítrics de qualitat amb segell de biodiversitat, complint els paràmetres bee friendly per la seua tasca pol·linitzadora. No es poden enviar missatges catastrofistes al mercat de que tindrem una pinyolà històrica perquè en 27 anys els sectors citrícola i apícola han anat convivint de forma natural i amb normalitat i les nostres clementines han arribat als consumidors sense problemes. Quedar-nos ancorats al passat no ens ha anat gens bé. Volem futur al nostre sector agrari o que tot continue igual? Nosaltres ho tenim clar, volem avançar, per això fem propostes per a avançar, propostes per al futur.

*Secretari general de la Unió de Llauradors i Ramaders