El 22 de febrer celebrarem la festa de la Càtedra de l’Apòstol Sant Pere. Es tracta d’una commemoració litúrgica que ja se celebrava a Roma en el segle IV perquè la unitat de l’Església, que és un do del Senyor, s’edifica sobre la confessió de fe de Pere, sobre el seu magisteri i sobre el seu govern. Per això, aquesta celebració hauria de ser per a tots els catòlics una ocasió per a renovar la nostra adhesió sincera al papa Francesc i al seu magisteri. La unitat entorn d’ell és l’únic camí perquè l’Església es mantinga unida i ferma enmig de les dificultats que ha de superar a cada moment de la història.

L’Església no és actualment una institució compacta en la qual tots pensem el mateix. Vivim un pluralisme d’espiritualitats, de pensament teològic i de mètodes pastorals molt major que en el passat. Aquest, si no ens allunya de la fe comuna i no trenca els vincles de la caritat entre nosaltres, és enriquidor per a tots. No obstant això, hem de reconèixer que sovint tenim la sensació que ens trobem davant una situació de polarització ideològica entre les diferents sensibilitats que conviuen a l’Església, i en alguns casos les diferències poden arribar a convertir-se en divisions.

L’arrel d’aquesta situació cal buscar-la en una inadequada relació entre la fe i la pròpia ideologia. La fe naix d’una actitud de confiança en Déu i és la virtut sobrenatural que ens mou a orientar totalment la nostra existència en direcció a Ell i a no dubtar de la veracitat del que ens ha revelat. De la mateixa manera que quan ens fiem d’algú creiem els que ens diu, els creients no dubtem de la veritat de la Revelació perquè ens fiem de Déu. Per això la fe és la virtut que configura la vida del creient en totes les seues dimensions: la seua manera d’actuar, de pensar i de sentir. Un creient autèntic no absolutitza el seu pensament, sinó que el sotmet al judici de la fe.

La festa de la Càtedra de Sant Pere ha de ser una ocasió perquè els catòlics renovem la nostra confiança en el papa Francesc.

*Bisbe de Tortosa