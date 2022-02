Edificant un nou Álvaro Falomir

He tingut la gran sort d’haver sigut alumna de l’IES Álvaro Falomir. Els records dels anys en què hi vaig estudiar són inesborrables. Professorat, companys i companyes i un grapat de vivències em venen a la memòria cada vegada que hi passe per davant, com sempre també em ve al cap el fet que l’edifici, dels anys 60, estiga igual com fa més de vint anys quan jo hi estudiava.

Després de dècades d’oblit per part d’una Conselleria en mans dels populars i més de vint anys amb barracons, la comunitat educativa de l’Álvaro Falomir per fi tindrà el centre que mereix. I serà gràcies a la gran tasca que realitza el personal tècnic de l’Ajuntament d’Almassora i als esforços i als diners que disposa íntegrament la Conselleria d’Educació de la Generalitat, dirigida pel company de Compromís Vicent Marzà. Més de 10 milions d’euros del Pla Edificant seran els destinats al projecte, una quantitat que se suma als més de 6 milions d’euros per a completar les obres dels altres centres educatius en marxa o imminents, com la reforma del CEIP Cardenal Cisneros. I és que la Conselleria d’Educació ha fet possible també que s’estiguen construint el Santa Quitèria i l’Ambaixador Beltran i que es facen les millores necessàries en els nostres centres educatius. Fa pocs dies es va constituir el Consell Territorial de Formació Professional de la Plana Alta, un organisme que treballarà per tal de coordinar l’oferta formativa, la qual ha augmentat durant els últims anys gràcies també al treball de Compromís a la Generalitat. Els instituts d’Almassora acullen nous cicles formatius i la formació professional creixerà encara més en un futur gràcies al solar que vam adquirir darrere de l’IES Álvaro Falomir en l’any 2017. L’aposta de Compromís per l’educació fa possible que moltes persones puguen obtindre títols qualificats i aconseguir un treball digne. Els estats que millor resisteixen les crisis i que abans n’ixen són també els líders en formació professional, el model formatiu que més s’adequa a les necessitats del teixit productiu, tant el que depén d’Educació com el depenent de Treball. D’aquests també gaudim a Almassora amb programes com els de Labora, ens dirigit pel company Enric Nomdedéu i que donen excel·lents resultats. Després d’anys d’oblit, ara sí, edifiquem juntes i des de tots els fronts el futur d’Almassora. *Portaveu del Grup Municipal Compromís per Almassora