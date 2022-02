Museo de los horrores

Estoy involucrado en el mundo del arte desde pequeño, me gusta ir a exposiciones y museos, en los que generalmente disfruto. No lo conseguí en mi visita a la nueva reordenación de la colección del Museo Reina Sofía llamada Vasos Comunicantes. Es más, me desagradó profundamente.ace tiempo que sus exposiciones temporales dejaron de estar a la altura de las que se hacen en otras ciudades. Pero su colección permanente es la mejor de España, con obras fundamentales en la historia del arte universal, empezando por el Guernica. Ahora la mayoría han desaparecido.

El criterio ya no es mostrar arte, sino hacer un discurso monotemático y sectario. Se reparte por los diferentes pisos donde es imposible seguir un orden. Los temas: nacionalismo, socialismo, el Prestige, el 15-M, guerra fría, resistencia en América Latina, desobediencia, conflictos internacionales, globalización, revolución chapatista, contracultura, indigenismo, desahucios, problemática social, activismo político, etc. Quieren construir el presente cargándose los principios políticos y culturales de la democracia liberal. El visitante normal e incluso culto no entiende este panfleto político e ideológico de ultraizquierda donde se ataca al capitalismo, al cristianismo, al liberalismo, a occidente, y a todos los que no sean anarquistas, comunistas o antisistema, fiel reflejo de nuestro desgobierno. Por si falta algo, los guías están aleccionados y su explicación es un mitin político. Si quieren ver arte y cultura no vayan allí. Y este apelotamiento de horrores nos cuesta 50 millones de euros al año. *Notario y doctor en Derecho