¿Qué está pasando con el bulevar?

Alcalà-Alcossebre reúne, en un mismo término municipal, dos núcleos urbanos. La vida de nuestros vecinos discurre a caballo entre Alcalà y Alcossebre. Para ir del trabajo a casa, a pasar tiempo de ocio, a las propiedades agrícolas, a ver a la familia… atravesamos los nueve kilómetros que separan los dos núcleos más de una vez al día. Eso supone circular por la Nacional 340 y enfrentarnos a uno de los puntos con mayor número de accidentes de tráfico.

¿Verdad que sería una excelente noticia para todos no tener que circular por la Nacional 340 y hacerlo por un vial con mucha menor densidad de tráfico? ¿Verdad que nos gustaría a todos que ese vial incorporara una zona peatonal y un carril-bici? ¿Verdad que esto supondría un valor añadido para que personas aficionadas al ciclismo o al senderismo nos visitaran y realizaran ese recorrido? ¿Verdad que todos estaríamos de acuerdo en afirmar que, de esta forma, seguiríamos apostando por la movilidad sostenible en nuestro municipio?

El equipo de gobierno del Partido Popular lo tuvimos claro desde el principio de legislatura: nos pusimos en marcha para iniciar la construcción de un bulevar que, dando prioridad a peatones y ciclistas, favoreciera la unión entre Alcalà y Alcossebre. El Ayuntamiento hizo sus deberes y presentó ante el Servicio de Evaluación Ambiental de la Generalitat valenciana el Plan Especial para iniciar la construcción y hacer posible la primera fase de este proyecto, desde Alcalà hasta la Bassa Espitges, un lugar emblemático de nuestro término municipal.

Han pasado 18 meses y, cuando debería poderse haber ejecutado esa primera fase, desde la Generalitat no se ha dado ni un solo paso. No lo entendemos. Para nuestro municipio este tiempo que se pierde en los despachos es oro y nos está impidiendo avanzar en un proyecto que consideramos vital para nuestros vecinos y vecinas, nuestro potencial turístico y nuestra apuesta por la sostenibilidad. Pero somos cabezotas y como creemos en este proyecto lo hemos incluido en las acciones a financiar con los fondos europeos que se han concedido a nuestro Ayuntamiento través de los Planes de Sostenibilidad Turística. El apoyo, por parte de estos Planes, a este proyecto nos confirma que íbamos por buen camino y que es una propuesta positiva. No queremos pensar que, por culpa de un trámite, vayamos a perder la dotación económica concedida a este proyecto. Nadie lo entendería.

*Alcalde de Alcalà-Alcossebre