Ara sí, més que promeses

Dilluns vam tornar de Madrid amb moderada satisfacció després de la reunió amb la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i de la Mar del Ministeri de Foment, en què una vegada més des del govern municipal hem instat que es mamprenguen els projectes i plans pendents del municipi relatius a la costa, i hem constatat que en uns dies se sotmetrà a informació pública el projecte de l’espigó al sud del port.

Aquesta vegada, en la trobada, els representants del Ministeri no solament han mostrat una actitud molt positiva, sinó que també s’ha reflectit un cert progrès i agilitació d’alguns tràmits de projectes i, el que pense que és més important, han manifestat que les bones intencions ara estan avalades i acompanyades de fons econòmics.

En relació a un dels projectes promesos i previstos en una de les quatre Estratègies en què es detallen les actuacions necessàries per a protegir i solucionar el problema d’erosió que pateix aquesta part del litoral, algunes qualificades com a prioritàries, el Ministeri ha assegurat que en 10 dies se sotmetrà a informació pública el projecte bàsic i el d’estudi d’impacte ambiental relatiu a la zona sud, és a dir l’espigó de la Serratella, quantificat amb una inversió total de 5,5 milions d’euros i 400.000 metres cúbics d’arena per a regenerar la costa sud de la nostra ciutat.

Mentre que per a l’espigó del Nord, encara que el plec està redactat, es troba a l’espera que s’aprove el pressupost per a publicar en el BOE la licitació de la redacció del projecte bàsic.

Construcció de dos caragols d’Arquimedes

Pel que fa a les concessions, hem avançat que a finals d’aquest mes o principis de març estarà ja la resolució administrativa definitiva d’ocupació de domini públic maritimoterrestre per a poder portar endavant el projecte de construcció de dos caragols d’Arquimedes en la zona de la Serratella, amb la clara finalitat de minimitzar els efectes de les inundacions en la zona. Per una altra banda, l’11 de març finalitzarà el període d’exposició pública relatiu a la concessió per a l’ocupació d’uns 2.078m² de terreny de domini públic maritimoterrestre destinat a dotacions i infraestructures municipals situades en la zona de les Terrasses.

Per tot això, la delegació de Borriana, a pesar de la lentitud i el retard que el Ministeri ha demostrat fins ara, hem percebut un bri d’esperança perquè la impressió d’avui és que a més de bones intencions se li ha donat un cert impuls a les nostres demandes, tant importants per al futur econòmic de Borriana. No obstant això, no abaixarem la guàrdia en cap moment i seguirem treballant i reivindicant solucions i inversions en l’àmbit municipal fins que es resolguen tots els problemes de la nostra costa i de la ciutadania de Borriana.

Alcaldessa de Borriana