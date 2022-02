Querido/a lector/a, de entrada manifiesto que voy a hablar de Casado y de la Ayuso y, como consecuencia lógica, vería como normal que girase página. Lo aceptaría sin rechistar porque aunque es la noticia de moda, está tan sobada y manipulada que da pena.

Pero si a pesar de todo vuelvo a lo notorio y repetido, es porque en medio de tanto griterío, movimientos políticos de la cúpula del PP y de los voceros más significativos del país, ha aparecido el rayo de luz de Casado en la COPE y nos ha dicho que todo ha pasado por querer denunciar un presunto acto de corrupción, por defender la ética y la honestidad en política, porque no hay derecho a que cuando en España se sufre por la pandemia, alguien como el hermano de la Ayuso la aproveché para hacerse rico. ¡Ni más ni menos! O dicho de otra forma: el chico al que le regalan un máster y una carrera de derecho, el que va a la UE para que recorten los fondos de reconstrucción destinados a España, el que no ha querido colaborar con el gobierno ante las dificultades de la pandemia, el que casi mata la reforma laboral, el que le da carta de naturalidad a la extrema derecha, el que se opone al aumento del salario mínimo interprofesional, el actual presidente de un partido que aún tiene un montón de casos de presunta corrupción pendientes en la Audiencia Nacional... nos viene a decir que quería sacrificar a la Ayuso (a su mejor candidata electoral por Madrid) en nombre de la decencia y la moralidad pública. ¡Tururuuú!

No obstante, esto se resume diciendo que es la lucha de una derecha española, a la que le sigue encajando como anillo al dedo lo de Valle Inclán en Luces de bohemia. Me refiero a eso de que: deforma la civilización europea, menosprecia el trabajo y la inteligencia, no valora el mérito, premia al sinvergüenza que sabe robar y solo le interesa el dinero y el poder.

Analista político