No a la Okupación

La ocupación ilegal de viviendas se está disparando en los últimos meses en nuestra provincia. Según informaba este mismo periódico, en Castellón cada mes se denuncian 10 nuevas okupaciones. Hay casos en la ciudad de Castellón, en Benicàssim, en Almassora o en l’Alcora. Y estos son los públicos, porque la problemática se extiende, lamentablemente, como una mancha de aceite por toda la provincia. Hoy esta problemática, lejos de reducirse, se incrementa y genera graves problemas de convivencia a miles de vecinos de decenas de municipios de nuestra provincia.

Sanciones por penas de cárcel

Y ante esta alarmante escalada de casos, el Partido Popular no se queda callado. Esta semana hemos iniciado una recogida de firmas para proteger con una ley antiokupas los derechos de vecinos y propietarios. Y es que hay que recordar que en febrero de 2021 el PSOE, con sus socios de Podemos y partidos independentistas, tumbó en el Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa antiokupación del PP. Pero ante una situación que no solo subsiste, si no que se agrava, desde el Partido Popular exigimos una ley que cambie las sanciones por penas de cárcel, garantice desahucios exprés en 12 horas, impida el empadronamiento de quienes de forma ilegal ocupan un inmueble y defienda los derechos de todos los afectados, dando voz a propietarios y comunidades de vecinos.

No podemos permitir que se proteja al delincuente y se abandone al propietario y a los vecinos. Y lamentablemente, con el PSOE, la situación actual es esta: poco se puede hacer contra quien decide okupar una vivienda saltándose la ley. A la política se viene a solucionar problemas, y este es un problema real de los castellonenses y urge una solución.

Senadora del PP y portavoz del PP de Castellón