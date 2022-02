Alternativa al desgobierno en Vinaròs

El tripartito de izquierdas en Vinaròs saltó por los aires y el gobierno de Guillem Alsina se quedó con 8 de los 21 concejales que formamos el Ayuntamiento. Quienes no supieron gobernar nuestra ciudad con mayoría pretenden ahora hacerlo en minoría, toda una utopía.

Los gobiernos de izquierda nunca han sentado bien a Vinaròs y siempre han sido los gobiernos del Partido Popular los que han impulsado a nuestra ciudad hacia el futuro. La historia y la hemeroteca así lo demuestran, por eso desde el Partido Popular decimos con claridad y honestidad que somos la alternativa que necesita Vinaròs para salir de la parálisis socialista que estamos viviendo.

En el Partido Popular de Vinaròs ni somos amigos de la demagogia ni del populismo. Sabemos que los problemas no se resuelven escondiendo la cabeza bajo tierra como hace habitualmente Guillem Alsina, pero tampoco se solucionan problemas enquistados con recetas fáciles que caben en un tuit. La política, la que creemos necesaria, requiere en todo momento de valentía y capacidad, de afrontar los problemas de frente.

Sin presupuesto

Acaba el mes de febrero y nuestra ciudad continua sin aprobar los presupuestos municipales de este año, lo que significa que el primer trimestre del año está ya perdido. ¿Cuánto tiempo más habrán de soportar los vinarocenses a un gobierno municipal que no gobierna? ¿Piensan condenar a nuestra ciudad a un desgobierno continuo hasta las elecciones de mayo de 2023? Vinaròs no se lo puede permitir y los vinarocenses, como es lógico, no se lo merecen.

Frente a un gobierno que ha renunciado a gobernar y que ya solo vende humo, los vinarocenses tienen la alternativa preparada y sólida del Partido Popular.

Presidente del PP de Vinaròs