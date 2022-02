Goya, Tácito y los niños

Vecinos, desde la sede de PP en los madriles, llegan hasta el Riu Sec imágenes y retórica de temática sombría. El pasado fin de semana, comentaristas de todos los pelajes se ocuparon de la pólvora bélica que envuelve --hasta la saciedad y el hastío para quien sigue el disparate-- a Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso. ¡Loado sea el Dios del Sinaí! Estamos contemplando cómo el populismo, emparejado con la extrema derecha, come a sus hijos. Una pintura negra, el Saturno devorando a su hijo o hijos del inmortal Goya. Las comisiones, legales o no, siempre inmorales o corruptas de familiares relacionados con la dama madrileña Ayuso, y el control detectivesco de dicha dama por parte del entorno del caballero-filólogo Casado nos conducen al pintor aragonés, al expresionismo puro en el arte, cien años antes de aparecer las vanguardias. Saturno devora a los hijos recién nacidos de su mujer Rea, porque teme que, ya crecidos, lo destronen y le quiten poder. La mitología clásica es impecable. Con anterioridad, el mismo Saturno había destronado a su padre, Urano, a quien de paso había castrado cortándole de un tajo sus atributos viriles. Terrible viene a ser la mitología. Y ominosos y llenos de infamia, en la vida pública, los avatares en el PP de Ayuso y Casado. El griterío irracional de varios miles de votantes del populismo por donde la calle Génova, es parte del esperpento negro. Lo único positivo de la imagen sombría es que la corrupción llega a la opinión pública, que se conoce, que se difunde, y no es poco.

Irregularidad y corrupción en plena pandemia Las figuras de esta pintura goyesca y negra --y también sus epígonos provinciales y locales por donde el País Valenciano, incluidas las riberas del Riu Sec-- deberían reflexionar sobre la irregularidad y la corrupción en plena pandemia; y memorizar uno de los artículos de nuestra Constitución; el que habla sobre que «la estructura interna y funcionamiento de los partidos políticos deberán ser democráticos», como se les recordó en este discreto rincón hace unas semanas, puesta la mirada en la alcaldesa de Onda. Podrían también parar mientes en Publio C. Tácito, el gran historiador del siglo I de nuestra era, que contó cómo funcionaba la propaganda en tiempo de la dinastía de los flavios y cómo algunos intentaban asaltar el poder escudándose en el amor a la patria. Del historiador de la conquista de Germania por los romanos, fue aquella sentencia aguda: «Para quienes tienen afán de poder no hay término medio entre la cima y el abismo». Con el apotegma de Tácito en la mente, y huyendo de las imágenes sombrías de la calle Génova, se refugió uno en el concierto infantil del Auditori, cercano al Riu Sec. Un concierto para mocosos: compases de la Sinfonía de los juguetes de Leopoldo, el padre de Mozart; notas de la sinfonía Sorpresa de Haydn, y fragmentos del Mozart conocido. Era un espectáculo parateatral, donde los pequeños participaban. Se constató la batuta diestra y didáctica de Edgar Martin. Palmas, zapateado y ritmo con los pequeños. La cima fue el Rondó alla turca del del genio de Salzburgo. «Molt bonic, mare, m’ho passat molt divertit», afirmaba uno de ellos. Niños y música: esperanza de futuro, que induce a olvidar los saturnos de Goya y los negros avatares del PP.