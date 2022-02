Una oportunidad para Benicarló

Los fondos europeos Next Generation supondrán una ayuda directa a la rehabilitación energética de edificios de más de 6.800 millones de euros en España. De esa cantidad, 3.400 millones irán destinados a la rehabilitación de viviendas. La rehabilitación es una de las partidas más destacadas del Plan de Recuperación, con deducciones fiscales y subvenciones. Una inyección moral y económica que no podemos permitirnos el lujo de dejar pasar en la provincia de Castellón y en Benicarló.

Hace años que denunciamos que es necesario reactivar el centro histórico de Benicarló, cuyos comercios se mueren por la degradación de su fachada urbana. La economía de las empresas y negocios del centro depende mucho de la imagen que se ofrezca y, con estas ayudas, se podrán beneficiar la realización conjunta de obras de rehabilitación en edificios y viviendas. Además hablamos también de seguridad, nos preocupa mucho el estado de algunas viviendas y esperamos que con estas ayudas se puedan beneficiar los propietarios y mejorar el estado de los edificios.

No tenían constancia de las ayudas

Desde el grupo municipal de Ciudadanos en Benicarló pedimos a la alcaldesa, Xaro Miralles, que se ponga a trabajar y no deje pasar la oportunidad que supone el Programa de Ayudas de Rehabilitación de Viviendas que impulsa la Generalitat Valenciana para nuestros vecinos. En la reciente comisión de Urbanismo recordamos que el pasado 1 de febrero se abrieron los trámites de información pública de las bases reguladoras y el Ayuntamiento de Benicarló no tenía constancia de las ayudas.

Lamentamos la absoluta falta de información al respecto por parte de los responsables de tramitar estas ayudas, algo que da que pensar. Si los que las tienen que solicitar no saben ni de qué les estamos hablando, vamos mal. Es una cantidad económica muy importante, cercana a los 3 millones de euros de fondos europeos. Esperamos que no venzan los plazos y podamos ofrecerlas a nuestros contribuyentes. Consideramos que los benicarlandos no pueden perder esta oportunidad y mejorar, de paso, la eficiencia energética de sus propiedades.

Concejal de Cs en Benicarló