Les persones, primer

La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència, la Llei de Dependència impulsada i aprovada pel Govern socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, va reconéixer per primera vegada que tots i totes, cadascú de nosaltres, tenim el dret a desenvolupar el nostre projecte vital de manera autònoma. Per a garantir i protegir aquest dret, hi ha una sèrie d’instruments, protocols i ajudes que tenen el seu punt d’origen, com bona part de la gestió de l’atenció social, en l’Administració més pròxima als veïns, l’Ajuntament.

El nostre compromís amb la dependència i amb l’atenció social és absolut. Les persones, el benestar de la ciutadania, la igualtat i el dret de totes i tots a portar endavant el nostre projecte vital en una ciutat que no deixe mai ningú arrere, ha estat l’objectiu prioritari que ha mogut la nostra acció de govern. Així s’ha reflectit, any rere any, en els diferents pressupostos municipals i en particular en l’actual, que vam aprovar definitivament fa només una setmana: un 10% dels comptes d’aquest any 2022 es destinen als diferents programes i ajudes dels Serveis Socials municipals.

Però no podem obviar que les coses no estan bé. Massa vegades, la sobrecàrrega de treball, situacions sobrevingudes com la covid-19 o un dèficit de personal gairebé endèmic en l’àrea de Serveis Socials, no ens ha permés ser tan diligents com ens hauria agradat i com els vila-realencs i vila-realenques mereixen. A aquests fets se suma que la reducció de les llistes d’espera i els avanços en la gestió per part del Govern del president Ximo Puig ha incrementat la confiança de la ciutadania en aquest dret que el Partit Popular va maltractar a la Comunitat. Per això, hui hi ha molta més demanda.

Llistes d’espera que no podem passar per alt

El resultat és que ens trobem amb unes llistes d’espera que no podem passar per alt. La situació, per la que demanem disculpes, ens preocupa i, sobretot, ens ocupa. En aquests moments, el departament municipal té un total de 290 peticions de dependència pendents de resolució, de les quals 111 estan en fase inicial (pendents de l’enregistrament de dades per a la seua remissió a la Generalitat) i altres 179 manquen de valoració per part dels treballadors socials. Xifres molt elevades que donen compte també del volum de treball que afronten els Serveis Socials municipals, amb els quals es calcula que un 70% de la població vila-realenca ha tingut alguna vegada contacte per diferents motius. Volum de treball que, fins al moment, no ha pogut veure’s correspost amb una dotació de personal suficient, motivada, entre d’altres qüestions, a la provisionalitat de les places que marca la legislació.

Ara, gràcies al contracte-programa signat amb la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i a la creació de noves places, la regidoria de Serveis Socials de Vila-real, encapçalada per la primera tinent d’alcalde, Silvia Gómez, ha dissenyat un pla de xoc que reforçarà el departament amb vuit nous professionals --cinc treballadors socials i tres auxiliars administratius--. L’objectiu és donar prioritat absoluta a la llei de dependència i que les peticions puguen estar al dia en la primera meitat de l’any. En la nova Vila-real del segle XXI, les persones, sempre són el primer.

Alcalde de Vila-real