La sostenibilitat ha de ser social

No sé si vostés ho saben, però la llei de contractes del sector públic demana que l’administració faça una quantitat dels seus contractes reservats a empreses d’inclusió social. És a dir, a empreses que a banda d’oferir un servei com qualsevol altra fan una feina per donar oportunitats a qui no les té.

Els avanços socials i la recuperació econòmica han d’anar, necessàriament, acompanyades d’una mirada ecològica i sostenible. Així mateix, la protecció del medi ambient ha de ser aprofitada com una oportunitat per a generar treball per a totes i tots. Aquesta és la nostra manera d’entendre el futur perquè el progrés social i el progrés mediambiental han d’anar de la mà. Sabem que l’única solució per a reduir l’impacte del canvi climàtic i per a aconseguir una societat més igualitària passa per tots nosaltres, és el moment de contribuir.em treballat i treballem en això, però queda un llarg camí.

Compromesos per la sostenibilitat

Des de l’Ajuntament de Castelló i Diputació estem compromesos per la sostenibilitat i per la creació d’ocupació. Vetllem per frenar el canvi climàtic i per una societat més justa en la qual totes les persones tinguen oportunitats d’entrar en el mercat laboral. Sota aquesta hem adjudicat el servei públic de recollida de piles i el servei de recollida dels contenidors de roba a Castelló i la recollida selectiva multiresidus per a municipis de menys de 5.000 habitants amb l’objectiu de crear oportunitats laborals per a persones en risc d’exclusió.

De fet, recentment he visitat la botiga de roba de segona mà Koopera Store. En les seues dues botigues de Castelló, no sols es recuperen les peces dels contenidors de roba usada després del seu corresponent triatge, també es contracta personal amb un circuit d’inclusió social.

Al cap i a la fi, es tracta protegir les persones i el medi ambient, i ha de ser de forma paral·lela perquè la salut ambiental de les nostres ciutats ha d’anar acompanyada sempre d’una visió social. Oferir oportunitats laborals a les persones amb dificultats per a accedir al món laboral és una prioritat, igual que la protecció del medi ambient. Creem la sinergia d’aquestes dues importants tasques per a contribuir a fer d’aquest planeta, i especialment de la nostra ciutat, un lloc més amable, respectuós i solidari.

Si lluitem per un consum més responsable, per frenar el nostre impacte ambiental i per pal·liar el canvi climàtic, hem de lluitar per una societat més igualitària i més justa. No és possible un millor planeta sense una societat més humana. A Compromís entenem que no hi haurà justícia ambiental sense justícia social.

Creiem i vetllem per un present i un futur que millore la vida de les persones, i unir la consciència ambiental i la consciència social és el camí. Per això per mi és un orgull que els primer tres contractes reservats de l’Ajuntament i Diputació de Castelló hagen sortit de l’àrea de sostenibilitat i que haja sigut Compromís dels primers en ficar en marxa el contractes de inclusió social.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament i Diputació de Castelló