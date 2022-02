Vamos a definir el término normal para que así sepamos usted y yo de qué estamos hablando. Se entiende que una cosa es normal cuando esta se halla en su estado natural. Es también ese algo que se emplea como regla, precepto, norma o ley. Lo cierto es que llevamos demasiado tiempo otorgando el rango de normalidad a aquello que no lo es. Me explico. Que se investigue la pederastia en la Iglesia católica es algo normal. No lo es tanto que algunos políticos, de los que ignoro cuanta de profunda es la abyección que esconden en sus bolsos y bolsillos, no les parezca nada bien que se lleve a cabo esta tardía investigación. Que se cuestione una parte del todo.

Aquí el asunto, como en tantas otras, no radica en es ser de derechas, izquierdas, de centro de arriba o de abajo. Lo que de verdad me enerva es que en nombre de una política practicada por mediocres, nos estamos olvidando una vez más de la verdadera esencia de los problemas. Y al final una señora creyente en el Señor y en otros que van de señores, termina escupiéndole a la cara a un escritor víctima de esos abusos sexuales que en este momento de su vida ha tenido la valentía de hacerlo público. Igual de cruel es que este mismo escritor reciba a diario mensajes por las redes sociales de tipos desalmados en los que se le tacha de mentiroso para arriba. El ser humano en su totalidad, incluso esos que opositan a cretino --y me han dicho buenas lenguas que cada vez hay más vacantes-- está hecho de sensibilidad. Unos más que otros pero sensibilidad al cabo. Ya está bien de proteger instituciones por encima de las personas Así que imaginemos que además de carne, músculos, vísceras, huesos y piel, nos recubriera a todos una capa de cera invisible. Sí, lo ha leído bien. De cera, como una vela. De cera blanda cuando somos niños y de cera dura conforme los años nos blanquean el pelo y nos endurece el corazón con las hostias que suelta la vida sin miramientos. ¿Y qué ocurre cuando esa cera blanda sufre un acto violento y se la desfigura? Que difícilmente volverá a recuperar su forma original. Y ya pueden haber pasado veinte o cuarenta años, que si alguien abusó de ti, quebrando tu apacible inocencia, difícilmente serás la misma persona que serías si ese hecho no hubiera sucedido. Así que ya está bien de proteger a las instituciones por encima de las personas. De llegar a escuchar afirmaciones del tipo «todas las instituciones cometen errores», o que la intención de investigar cada uno de los casos de abusos sexuales perpetrado en el ámbito eclesiástico sea considerado una media verdad, poniendo en relieve y sacando a la palestra las virtudes de la mencionada institución. Muchos de estos hombres (víctimas, repito, víctimas) que se han atrevido a denunciar lo que creían que era una excepción y ahora han descubierto que era un abuso sexual sistemático, ya no podrán recuperar la forma de esa cera inocente que una vez fueron. Yo soy un exalumno de un colegio Salesiano. Ni mi persona ni nadie de mi entorno cercano --que yo sepa-- sufrió abuso sexual alguno durante los años ochenta. Más todo lo contrario, conservo un bonito recuerdo de esa etapa de mi vida y presumo de una educación que acariciaba la excelencia. Pero eso no es óbice para que no pueda detectar que en los ojos de las víctimas de esos abusos sexuales, si hay algo que tienen retratado en su mirada es la verdad. Esa verdad --que no media, como he leído por ahí-- que pide a gritos ser de una vez por todas destapada a pesar del tiempo transcurrido. Un error, dicen, un error es haber tecleado error sin la r final, cosa que me ha pasado mientras escribía cabreado esta columna. Escritor