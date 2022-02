Les banderes no resolen

Aquesta setmana ha vingut carregada de polèmica després del ple ordinari de febrer. Vam assistir a un moment en blanc i negre, totalment gris al nostre Ajuntament. Una proposta de Vox eixia endavant amb el suport de tots els grups amb excepció de Compromís, en acceptar una esmena de substitució del PSOE. El que substituïa era la paraula «obligar» per «requerir», sense modificar absolutament res més de la moció inicial, cosa que denota la voluntat de traure endavant la proposta (o de prendre el pèl a la gent). Requerir i obligar són sinònims i més si és per part d’una autoritat. Per exemple, en la meua professió, quan un jutjat et fa un requeriment d’informe, estàs obligat a fer-ho, no hi ha més, per molt que s’esforcen en tergiversar.

Els centres educatius són llocs per ensenyar i aprendre, i en el nostre municipi hi ha molts que necessiten millores que no resolen banderes. Són coses més essencials com el paper higiènic, la neteja insuficient de les instal·lacions o la demora en reparacions de manteniment quotidià. Les vila-realenques i vila-realencs no ens mereixem aquesta manera de fer política, aliena als problemes de la gent, que vos assegure que no passen per cap bandera. No podem caure en el joc de l’extrema dreta, no podem equivocar-nos d’enemic. Des de Compromís lluitarem contra aquests discursos més típics del NO-DO. No els deixarem avançar. La gent que creu en la democràcia no ho mereix.

Aprovada la moció, mans a l’obra. Ja estan comprats els màstils i fet l’encàrrec de la instal·lació als llocs on no hi havia. Sols ens queda esperar que la comanda de banderes es faça a Vilafranca i no a la Xina. Almenys així promouran el sector tèxtil de les comarques del nord.

*Portaveu Compromís per Vila-real