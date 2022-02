Trenta-un anys d’universitat pública a Castelló

Celebrem un nou aniversari de la Universitat Jaume I. Complim trenta-un anys de la creació de la universitat pública de Castelló, un naixement fruit d’un consens social i polític absolut que ara pot parèixer estrany però que, en definitiva, és el tipus d’acord que permet avançar a les societats. Perquè el consens representa, millor que cap altre, la capacitat de superar diferències i construir nous projectes de manera col·lectiva que aspiren al bé general.

Aquella aspiració col·lectiva s’ha convertit, tres dècades després, en una institució d’educació superior consolidada entre el 4% de millors universitats del món, segons reconeguts rànquings internacionals com el de Shanghai o el Times Higher Education. Però, sobretot, ha assolit el paper d’instrument de transformació social per a la qual va ser creada. Tot plegat fa que hi haja un sentiment unànime que l’UJI és el millor que li ha passat a Castelló en els últims anys. Eixe, sense dubte, és el més gran dels nostres èxits i, com la mateixa Universitat, és un èxit compartit per tots.

Amb eixa finalitat, la de ser un instrument de progrés col·lectiu que persegueix el benestar de la societat a la qual presta servei, durant aquests 31 anys hem ampliat la nostra oferta acadèmica fins a cobrir tots els camps del saber i generar més i millors oportunitats. De fet, al llarg d’aquestes poc més de tres dècades, més de 53.000 persones han obtingut el seu títol d’educació superior a l’UJI.

Si important ha estat l’adequació de la nostra oferta formativa a la demanda i les necessitats de la societat, també ho ha sigut l’aposta decidida per la investigació i la transferència. Així, al llarg de la nostra història, hem consolidat una sòlida estructura investigadora que ara compta amb més de 180 grups de recerca, 14 instituts universitaris i un parc científic que s’ha convertit en referent com a hub tecnològic i d’innovació.

I tota referència a la Universitat passa necessàriament per la valoració de la nostra dimensió social. Sense dubte, l’UJI som una Universitat compromesa amb l’entorn i la seua gent a través de l’extensió universitària i les seus de la Universitat que ens acosten a totes les comarques, la programació cultural, l’oferta d’instal·lacions esportives, la Universitat per a Majors o les activitats de divulgació científica. Aquesta dimensió social és irrenunciable per a l’UJI, perquè sent una Universitat oberta i accessible per a tothom, retornem a la societat la confiança que va fer possible la creació de la nostra institució.

Ara, en un context de canvis profunds com el que vivim, apel·lem al mateix consens que va fer possible la creació de l’UJI per a superar els desafiaments socials, econòmics i, fins i tot, culturals que tenim per davant. Un consens que ha de contribuir a enfortir les capacitats formatives, investigadores i d’innovació de la nostra Universitat i, d’aquesta manera, que l’UJI puga contribuir al progrés socialment responsable i a la millora de la qualitat de vida de la gent.

L’acabament de les obres de la Facultat de Ciències de la Salut, la construcció d’un nou edifici d’investigació i transferència o la construcció del futur Centre d’Innovació Educativa i Tecnologies Digitals al campus de l’UJI, projectes en aquests moments en execució o en avançada tramitació, són exemples de com la col·laboració institucional té un efecte multiplicador en les possibilitats de formació que posem a l’abast de la societat.

A l’UJI també volem liderar la digitalització. La universitat que va estrenar el primer cercador web d’Espanya lidera ara un projecte de transformació digital de les universitats valencianes que compta amb finançament europeu. Aquest programa té la voluntat d’estendre les competències digitals a tota la comunitat universitària, i juntament amb el Centre d’Innovació Educativa i Tecnologies Digitals apropar aquestes capacitats a la resta d’etapes educatives i a la societat en general per fer un ús crític i autònom de les tecnologies.

Un altre dels reptes que requereix la suma d’esforços és la internacionalització. En eixe sentit, hem aconseguit formar part d’un consorci europeu d’universitats. A partir d’ara, a l’UJI tenim el repte de desplegar la nostra estratègia d’internacionalització en el marc d’aquest consorci, sense oblidar els vincles amb l’entorn, mitjançant l’extensió universitària, les càtedres, i diversos programes com el de pràctiques rurals, entre d’altres.

A més d’aquests desafiaments de futur, les universitats encarem un temps d’adaptació profunda en el si de les nostres institucions que vindrà determinada pels canvis legislatius, com els que introduiran la llei de la ciència, la de convivència universitària, la d’universitats o l’esperat pla pluriennal de finançament universitari. Una vegada més, el diàleg i la voluntat de cercar acords són claus per a afrontar de la millor manera possible aquesta transformació del sistema universitari. Sense oblidar la necessitat de donar resposta a reivindicacions com l’eliminació de la taxa de reposició, l’aplicació del conveni col·lectiu del personal laboral o la reducció de la precarietat en la investigació.

En el nostre aniversari, volem reafirmar-nos en els nostres valors com a Universitat i en el nostre compromís social, i reiterem el convenciment que la generació de coneixement, el saber científic i el pensament crític són la clau per a superar els desafiaments i avançar com a societat.

*Rectora de la Universitat Jaume I