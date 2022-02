Ja fa olor a falles

Borriana va cridar ben fort ahir que les falles han arribat. El pregoner va anunciar que la festa valenciana per excel·lència torna al carrer, i al mes de març. Després de dos anys de parèntesi, on el món faller ha demostrat estar més a l’altura que mai, ahir Borriana va eixir al carrer per anunciar que la festa de les falles torna al carrer. La del foc, la del color, de la música, del monuments, de les falleres, dels petards, de la nova normalitat.

Encara recorde aquell 10 de març del 2020. Començava l’homenatge a la Reina Fallera, i al mateix moment s’anunciava la suspensió de la festa, i el posterior confinament. Les paraules del presentador es creuaven en les noticies que arribaven als mòbils dels assistents, que veien com anava a canviar la nostra vida en pocs dies. La reunió improvisada al final l’acte mostrava les cares del col·lectiu faller, que contrasten en el que ahir es va viure a Borriana. Dos anys després, i amb unes falles celebrades al mes d’octubre per recuperar el motor econòmic i l’alegria de les mateixes falles, aquest any tornen les falles al març. La imatge de la Crida és el major exemple de la nova normalitat, i que dona l’inici a tots els actes que es succeiran fins arribar al 15 de març, amb la plantà de les falles, els premis, l’ofrena, i la cremà, el 19 de març. Tal i com mana la tradició. Tot el món està preparat. Encara així, també serà moment de responsabilitat, i de complir les poques mesures sanitàries que queden. I amb tot, la tornada de la festa fallera té un significat molt més ampli a Borriana. I és que amb ella al carrer, els artesans fallers, un motor econòmic important a la nostra ciutat, indumentaristes, perruqueries, floristeries, el sector de la restauració i demès comerços implicats, tornen a recuperar una empenta econòmica. Borriana està preparada per rebre les visites de poblacions veïnes. Ahir va tornar la música, les flors, la pólvora, el soroll, i en pocs dies tornarà el color, les desfilades i la crítica satírica als carrers. Poc a poc va tornant la normalitat, la felicitat.an tornat les falles a Borriana. Per fi, hem tornat. Les falles ja tornen a estar aci!! *Regidor Cultura, Patrimoni, Normalització i Agricultura a l’Ajuntament de Borriana