El primer, Moncofa i els seus habitants

Des de fa un temps cap ací estem notant com molts dels projectes que afecten el nostre poble estan sofrint un fre injustificat. Fa prop d’un any que no tenim notícies de cap avanç en el què respecta als espigons en la nostra costa, mentes que veiem com en poblacions veïnes sí que van, de forma molt lenta, avançant. Projecte fonamental pel nostre desenvolupament turístic depenent del Govern d’Espanya.

Les obres de l’ambulatori que devien haver començat en octubre de l’any passat però estem a final de febrer i no hi ha cap senyal del seu inici. Projecte que va tardar molt a arrancar perquè la Conselleria de Sanitat es va negar a reconéixer que la parcel·la que reclamaven ja s’havia cedit en els anys noranta.

O el nou projecte Edificant, una escola en el Grau, amb el que en octubre la Conselleria d’Educació ja va compartir la seua conveniència però que des de novembre estem a l’espera que en donen la conformitat a la parcel·la oferida o si l’escola ha de ser d’una línia o dues.

Són projectes fonamentals pel futur de Moncofa però que no estan en les nostres mans. Són projectes que veiem com estan frenats sense cap justificació per part del Govern o de la Generalitat, i, el que és pitjor, enfront d’aquesta actitud ens estem trobant com els partits de l’oposició a Moncofa, en comptes d’alinear-se al costat del poble en les seues demandes, els intenten utilitzar per desgastar al govern local.

És una llàstima veure com el PSPV, Compromís o Podem de Moncofa no alcen la veu per demanar als governants, dels seus partits, que comencen d’una vegada per totes les obres dels espigons o de l’ambulatori. L’oposició està sacrificant als veïns de Moncofa, intentant justificar l’injustificable, inclús amb mentides, el retard en projectes que depenen de la Generalitat o de l’estat central.

I per tot l’anterior voldria demanar als representants d’aquestes forces polítiques a Moncofa que recapaciten, que deixen de defendre l’indefinible, que deixen de buscar excuses per atacar al govern local, i mentre no exigir els espigons o l’ambulatori, en definitiva que pensen per davant de tots en els seus veïns i veïnes. Tots som de Moncofa, en la política sols estarem un temps de la nostra vida, i al final quan s’acabe aquesta etapa continuarem vivint al nostre poble, per això defenga’m tots junts els nostres interessos. El primer, Moncofa, els moncofins i les moncofines.

*Alcalde de Moncofa