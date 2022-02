Hoy en día resulta extraño encontrar alguna persona que no lleve un reloj en la muñeca. Vivimos atados al reloj, cautivos del tiempo. El lenguaje coloquial nos muestra que el tiempo se puede ganar o perder, dar o quitar, buscar o encontrar, tener o tomar. Es sin duda un recurso especial. Nos sentimos capaces de manejarlo, afirmando que lo podemos parar, hacer, pasar, agotar. Con frecuencia reconocemos que el tiempo es oro, que el tiempo vuela, o que hay que dar tiempo al tiempo. Uno de los argumentos socialmente más utilizados, «no tengo tiempo», es sin embargo fácilmente reconocido como una excusa.

Para los representantes este tiempo es igual de importante que para cualquier otra persona. Sacamos el tiempo de nuestra familia, de nuestras amistades, con el único fin de servir a la ciudadanía. No nos da reparo afirmar que lo hacemos gustosamente reclamando lo que le corresponde a cada uno. Pero llega un momento que la paciencia se agota. Y se agota porque pasan días, pasan meses,... pasan años. Si, he dicho años. Y peticiones que se solicitan para los barrios y para los vecinos no se realizan. Pero ya no es que no se realizan, sino que no tenemos ni tan siquiera contestación al respecto para comunicarlo a nuestros vecinos.

Somos seis representantes elegidos democráticamente por el resto de asociaciones de la capita de la Plana l y a las cuales debemos rendir cuentas de esta Comisión. Cuentas que llevamos mucho tiempo sin poder rendir.

Con el tiempo de las personas no se juega, y cansados ya de perder un tiempo valioso que puedes destinar a otras cosas más necesarias, el vaso se colmó.

El pasado jueves 24 de febrero a las 19.00 horas tenía lugar en el Ayuntamiento de Castelló de la Plana una reunión de la Comisión Permanente del Consejo Municipal de Participación Ciudadana (CMPC). Comisión formada por representantes de partidos políticos y seis representantes vecinales (un miembro por cada uno de los partidos representados en el Ayuntamiento). Pues bien, los representantes vecinales, tras exponer nuestras quejas y explicar que nuestro tiempo es igual de valioso que el de cualquier persona, y ver la inoperatividad del Consejo, abandonamos la reunión y les reemplazamos a que, cuando se pudiera empezar a resolver nuestras peticiones (o por lo menos contestarlas) volveríamos.

Si nos roban dinero o algún objeto material cabe la posibilidad de que podamos rescatarlo, pero cuando algo o alguien nos quitan nuestro tiempo no hay posibilidad alguna de recuperarlo. Podemos perder una hora y pasarnos después toda la jornada en busca del tiempo perdido.

Es por ello, que, muy a nuestro pesar, nos hemos visto en la obligación moral de tomar esta desagradable decisión para intentar solucionar el problema, dado que no es operativa y mucho menos productiva una Comisión Permanente del CMPC sin representación vecinal.

Reemplazamos a la Concejalía de Participación Ciudadana a que los consejos sectoriales vuelvan a ser un lugar con una participación real, donde los vecinos seamos atendidos y respetados, valorando nuestro tiempo como se merece. Si es así, volveremos. Y lo haremos con ideas renovadas y con aire fresco siempre pensando en el bien de los vecinos, en el bien de la ciudad.

Mientras tanto, la ciudadanía puede tener claro, que a pesar de esta decisión seguiremos velando por ellos y reivindicando las demandas que los vecinos nos sigan trasladando. Y si no puede ser por este canal, utilizaremos otros medios para que seamos escuchados y esperando que pronto se vuelva de nuevo a la normalidad.

*Vocal Coasveca y vocal Comisión Permanente CMPC del Ayuntamiento de Castelló