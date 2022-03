Hijos de Putin

Europa está en guerra, todos estamos en guerra. La historia, tristemente, se repite. Como en 1914, 1938 y 1991, la sinrazón de un sátrapa ha devuelto el terror a las calles y la sangre a las aceras. La guerra no es el fracaso de la diplomacia, es la derrota de la humanidad. Todos perdemos, nadie gana, más aún en un escenario de recesión global debido a la pandemia. Parece un mal sueño, una pesadilla, pero es tan real como ver en televisión a un Vladimir Putin que hace tiempo que se convirtió en un guiñol de sí mismo. Un teleñeco dictatorial que igual invade un país como amenaza al mundo con desplegar su arsenal atómico, sin inmutarse, como si estuviese conservado en formol o vodka.

¿Y Europa? Sorprendida, acomplejada, dividida, el escenario perfecto para que un iluminado campe a sus anchas. El mandatario ruso ha estudiado a conciencia el inicio expansionista de Adolf Hitler, que también empezó con un pequeño territorio y acabó invadiendo toda Europa. Al igual que él, Putin mintió hasta el último momento diciendo que iba a poner orden en una pequeña ciudad fronteriza... y ha acabado sitiando la capital.

¿Y nuestra provincia? Estupefacta ante tanta barbarie y conteniendo la respiración para que las exportaciones azulejeras no se vean afectadas. Por no hablar de cómo afecta el incremento de los precios del gas y del petróleo. Aunque, para ser justos, eso ya iba mal antes de la invasión.

Desenmascarar entre todos

La cara de la bestia es el comandante en jefe de las tropas rusas y exdirector de la KGB. Pero hay muchas más, agazapadas y escondidas que debemos desenmascarar entre todos. Empezando por oligarcas que compran clubs de fútbol o cancilleres supremos de Cuba, Venezuela o China. Tan comunistas como torturadores de su propio pueblo. Por supuesto fueron los primeros en validar el afán expansionista de su amigo Vladimiro. Sin olvidar a China, el gigante dormido que ha despertado y bosteza cada vez que escucha la palabra libertad. Entre todos lo aplaudieron y él solito invadió. Lamentable.

Son los hijos de Putin, sin chiste fácil ni rima asonante, porque no estamos para bromas ante el mayor desafío bélico de los últimos años. Porque esto no es una guerra fronteriza que va de anexionar un territorio, esto es otra cosa. El mapa geopolítico mundial ha cambiado. Estados Unidos ya no es la primera potencia, ni política ni económica, y el presidente Joe Biden se parece más al abuelo de Heidi que a un líder para tiempos convulsos. EEUU ni está ni se le espera. Mucha declaración pomposa para contentar a su opinión pública y poco más. Un síntoma de debilidad que van a pagar muy caro. Eso sí, mejor el presidente demócrata que mandar a un Rambo como Donald Trump quien, por cierto, guarda unas inmejorables relaciones con el presidente ruso. Money is money.

Portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Castellón y teniente alcaldesa de Benicàssim