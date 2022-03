Projectes participats

El grau de participació en la presa de decisions és un dels indicadors que cal tenir en compte en un sistema democràtic. Circumstància que vam voler posar de manifest, i sempre hem defensat Compromís, quan es tracta de projectes que estan destinats a proveir d’un servei a la ciutadania. Aquesta fou la intenció bàsica d’una reunió que vam celebrar amb la Direcció General d’Infraestructures Educatives, i en la que estavem presents no solament la directora i els directors dels Conservatoris, també els representants de les Ampes, així com la Conselleria i jo marteix com a responsable de la política educativa a Castelló. Un encontre a propòsit del procés que se seguirà per a un projecte que els castellonencs i castellonenques esperem per donar una eixida digna al talent musical i a la dansa.

Una presa de contacte que es perllongarà per tal d’anar de la mà de la comunitat educativa i configurar un projecte que atenga a les necessitats dels usuaris i per als conservatoris, i amb edificis independents i capacitat superior a la que existia. 60 milions d’euros També ho hem fet cada cop que hem realitzat un projecte per a les escoles, un exercici de participació ciutadana i de transparència. Si la Conselleria que dirigeix Vicent Marçà inverteix 60 milions d’euros a la nostra ciutat, hem de ser capaços de participar-los i que la ciutadania se senta impregnada dels mateixos, respectant, això sí, els criteris dels professionals. És per això que en les pròximes construccions dels CEIP Elcano i Mestre Canòs hem pogut escoltar a les direccions dels centres quines millores es poden fer en els projectes que plantegen les empreses encarregades de fer-los. A més a més, aquestes també poden proveir-se de criteris diferents per donar lloc a noves perspectives. Fer ciutat també és educar-la en la presa de decisions, escoltant-la i compartir idees, així és com els projectes perduren en el temps i la memòria de totes i tots, també aquest és un antídot per combatre discursos que pretenen decisions unilaterals d’altres temps. Regidor d’Educació i Participació Ciutadana a l’Ajuntament de Castelló