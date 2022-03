El conflicte militar entre Ucraïna i Rússia és un drama humanitari. Més enllà de superficials sancions ètiques, suposa un fracàs de la institucionalitat política internacional sorgida en la segona meitat del Segle XX. Els orígens i les derivades del conflicte s’han abordat ja amb infinitat de publicacions durant estos últims dies i, si bé s’ha parlat molt de l’escàs impacte sobre el model energètic espanyol del conflicte en comparació amb França o Alemanya, s’ha parlat menys de la repercussió que tindrà la crisi per al sector primari del país i de la Comunitat Valenciana, que de nou serà particularment colpejat.

Cereals ucraïnesos

Més de 500 milions d’euros inverteix el sector primari en cereals ucraïnesos per alimentar els ramats, mentre que Rússia és dels principals productes en fertilitzants químics. El conflicte encarirà les despeses fixes del sector primari, el que suposarà una amenaça per a molts projectes agroalimentaris del nostre país. El sindicat UPA (Unió de Xicotets Agricultors i Ramaders) ha reivindicat durant els últims dies amb molt d’encert que la Comissió Europea prenga mesures per garantir la sobirania alimentària dels països de la Unió. Amb tres milions d’hectàrees cultivables abandonades durant els últims 30 anys al nostre país, amb la Comunitat Valenciana sent el territori líder en finques en situació d’abandonament, resulta del tot absurd des del sentit comú general eixa dependència de les importacions per al sector primari, i més quan és eixe model neoliberal de globalització i de comerç intercontinental és que arruïna els preus dels nostres productes. Enfront d’eixe model agroindustrial, les propostes de producció i comercialització agroecològiques poden mostrar durant esta crisi respostes a algunes de les preguntes que es formulen sobre les afectacions de la guerra a la nostra economia.

El rerefons geopolític del conflicte pot repetir-se amb relativa freqüència les pròximes dècades per l’agreujament de les crisis climàtiques i energètiques si els estats-nació continuen sent tan fràgils davant les inèrcies internacionals. La recuperació de la sobirania nacional entesa en un sentit contemporani del concepte --com a sobirania econòmica, alimentària, energètica, etc.-- i la creació d’acords internacionals fundats d’una volta en l’interés popular són l’única recepta perquè les terribles imatges d’estes hores no es repetisquen.

Portaveu de Podem Esquerra Unida a l’Ajuntament de Castelló