Trabajo para los jóvenes

Desde el Partido Popular siempre hemos defendido que no hay mejor política social que la creación de puestos de trabajo. Un ciudadano --ya sea hombre o mujer, joven o mayor-- que gana su sueldo gracias a su esfuerzo y talento, es un ciudadano libre e independiente que no depende de la limosna que los gobiernos de la izquierda disfrazan como subvenciones o ayudas sociales. Nosotros, en el Partido Popular, no queremos a ciudadanos subvencionados, queremos construir el marco que nos ayude a generar empleo, a crear riqueza para todos. Para todos.

Los jóvenes son los que más ayuda necesitan para abandonar las colas del paro. Ellos, pese a la alta cualificación académica de muchos de ellos, son uno de los eslabones más débiles de la cadena por la lógica falta de experiencia. De hecho, ahora mismo, en la provincia de Castelló hay 19.508 personas menores de 44 años que buscan empleo. En total, en las listas del paro hay inscritas 35.688 castellonenses, de los que la mayor parte, exactamente 22.044 desempleados, son mujeres. Por eso, nuestro presidente regional, Carlos Mazón, ha preparado una batería de medidas que, cuando sea presidente de la Generalitat Valenciana, permitirán dinamizar la creación de empleo para los jóvenes y, al mismo tiempo, ayudar a que se independicen del seno familiar. Es decir, queremos dar a los jóvenes las herramientas necesarias para construir su futuro. Conseguir un sueldo digno Y es que, de alguna manera, todos somos víctimas de la grave situación laboral que tienen ante sí los jóvenes, porque todos tenemos hermanos, hijos, amigos o vecinos que se desesperan por no poder conseguir un sueldo digno y por no tener ayudas reales y efectivas para acceder a su primera vivienda. El plan de choque de Mazón para los jóvenes pasa, por ejemplo, por la reducción del pago del impuesto de transmisiones patrimoniales con una cuota superreducida del 10% al 3% para que puedan acceder a su primera vivienda, impulso del empleo joven con medidas como vincular el 40% de todos los fondos europeos a la creación de empleo juvenil o establecer una cuota cero de autónomos para jóvenes menores de 35 años durante los tres primeros años de su actividad. Pero, además, nuestro presidente regional también ha anunciado la creación de líneas de avales para que los jóvenes menores de 35 años puedan financiar la totalidad de la compra de su primera vivienda en la Comunitat Valenciana. Y no son medidas adoptadas al azar. Se trata de las peticiones que los propios jóvenes han hecho llegar al presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana a través de las Nuevas Generaciones. Y serán ellos, precisamente, los jóvenes del PP, los que aporten sus ideas y propuestas en estrecha colaboración con todo tipo de colectivos y asociaciones. Se trata de adoptar medidas reales y efectivas, que sirvan para atajar el desempleo entre los jóvenes y, por supuesto, crear una sociedad mucho más justa. Frente a las políticas de sometimiento económico que propone la izquierda, en el Partido Popular queremos ciudadanos con sentido crítico, queremos ciudadanos que se labren su presente y su futuro con su trabajo. No queremos una sociedad subvencionada. Queremos una sociedad en la que todas las personas tengan la posibilidad de desarrollarse personal y profesionalmente. Alcaldesa de Vall d’Alba, diputada provincial y presidenta provincial del Partido Popular de Castellón