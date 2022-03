8-M, dones i igualtat

Ja hem començat el mes de març i estem damunt del 8-M. Una raó més per a tornar a parlar de dones i igualtat, perquè la igualtat real entre homes i dones està lluny de ser una realitat, a pesar dels grans avanços assolits en la construcció d’una societat més igualitària en totes les dimensions de la vida social.

Les dades oficials avalen la desigualtat i la doble moral que s’imposa en la societat i que castiga les dones, també en l’àmbit laboral, amb conseqüències sobre la nostra autonomia, la llibertat i la capacitat d’emancipació. Tot i que les dones han igualat i, fins i tot, han superat el nivell acadèmic dels homes, seguim estant sobrerepresentades en ocupacions precàries, perquè els sistemes econòmics fomenten una desigualtat ancorada en la divisió del treball per gèneres.

No obstant això, Espanya ha fet passos decidits per a acabar amb la desigualtat de gènere, com la Llei orgànica d’Igualtat 3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i homes. Una llei que es va convertir en el primer marc jurídic estatal per a donar una cobertura àmplia a totes les mesures i actuacions per a promoure la igualtat real i trencar els esquemes que han condicionat la vida de milions de dones al llarg dels segles.

Des de l’aprovació, el text ha estat sotmès a diverses modificacions, desenvolupament reglamentari i actualitzacions. Una conseqüència il·lustrativa és que a partir del 7 de març els Plans d’Igualtat seran obligatoris en les empreses amb més de 50 persones treballadores.

'Cultura en femení'

A més, la pujada del Salari Mínim Interprofessional, només en 2019, va permetre reduir la bretxa salarial més que en tota l’última dècada. D’altra banda, l’aprovació definitiva de la Reforma Laboral ha suposat un gran pas per a reforçar la participació de les dones en el mercat de treball en les mateixes condicions que els homes. Però encara es fa evident la necessitat d’implementar més mesures, governs i l’Administració, per a aconseguir la igualtat real.

Enguany, la campanya del 8-M i la programació de l’Ajuntament de Borriana, durant tot el mes de març, s’enfoca en l’esfera cultural amb el lema Cultura en femení, en què posem de manifest la desigualtat i reivindiquem l’espai en la cultura des d’una perspectiva de gènere i crítica. Des de la posició activa de les dones com a creadores de cultura i com a consumidores, perquè han sigut invisibilitzades i oblidades, a pesar de tindre una àmplia presència en la cultura.

En la programació s’inclouen tallers de formació, trobades d’artistes, concerts, teatre, espectacles, i també instal·lacions artístiques. A més, el 8 de març es recupera el dinar de paiporta i la participació en la manifestació de Castelló i, com a acte central de la programació, el lliurament dels premis del Dia de la Dona, que rebran el 26 de març tres dones o col·lectius locals.

