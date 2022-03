Como no puede ser de otra manera, la población de Orpesa está y apoya a toda la ciudadanía ucraniana frente a la barbarie que están viviendo desde la invasión que Rusia está realizando dentro de sus fronteras.

Rechazamos frontalmente cualquier tipo de violencia que se precie en el mundo, cualquier acción que no respete la libertad y soberanía de un pueblo, en definitiva toda elección que comprometa el presente y el futuro de lo que la democracia y la sensatez otorga a un pueblo.

Desde el Ayuntamiento de Orpesa nos sumamos y mañana viernes nos reuniremos con toda la ciudadanía ucraniana residente en nuestro municipio en el salón de plenos a las 20.00 horas. El sábado en la plaza Mayor a las 17.00 horas nos concentraremos mostrando nuestra repulsa y además, recogeremos productos de primera necesidad que entregaremos al Consulado Ucraniano.

Días difíciles que merecen trabajo y esfuerzo desde cada rincón del mundo, en especial de la Unión Europea y en nuestro caso desde el Ayuntamiento y la Concejalía de Inmigración, concejalía que se ha reunido y trabaja de manera coordinada con las diferentes instituciones, asociaciones y oenegés para que toda la movilización llegue a Ucrania y los ciudadanos vean que todos nos hemos unido en contra de lo que está aconteciendo estos últimos días.

Trabajamos para dotar de recursos e información veraz para las y los oropesinos de origen ucraniano.

Esto nos debe hacer reflexionar. Todo no está justificado y la única arma que tenemos para defendernos de las tiranías personales y de los absolutismos disfrazados de libertad, es la democracia real. Europa y en extensión España y Orpesa se unen para que el pueblo ucraniano no esté solo. No a la guerra, no a la barbarie.

Vicealcaldesa de Orpesa y diputada provincial