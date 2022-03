Carina Andrés y el 8-M

En los últimos días estoy siguiendo de cerca el juicio por el asesinato machista de Carina Andrés, la vecina de Almassora que se convirtió en la primera víctima de violencia de género en el confinamiento en 2020. Recuerdo aquellos días tan grises de silencio en las calles y también en cada uno de nosotros cuando conocimos la noticia.

No hemos dejado de recordarla en cada 25-N, en cada 8-M y también el resto de días que no simbolizan nada. Su terrible pérdida es suficiente respuesta para quienes piden la abolición del Día de la Mujer. En una sociedad totalmente igualitaria de relaciones sanas y clichés superados su muerte no se hubiera producido. Tampoco la Guardia Civil ni la Policía Local tendrían que seguir protegiendo a día de hoy a cerca de 40 mujeres en riesgo.

La sociedad que reclamamos este 8-M es la de la equiparación salarial, puestos de responsabilidad, igualdad de oportunidades y conciliación familiar sin diferencias. Dejar de ser noticia por conquistar espacios que antes estaban reservados a ellos. Sé de lo que hablo: todavía respondo a preguntas sobre la compatibilidad de mi trabajo con el ámbito más privado, cuestiones a las que nunca se enfrentaron (ni lo hacen) mis compañeros ni antecesores alcaldes.

La guerra de Ucrania

Y en este contexto de reivindicación, Almassora también prestará la atención que merecen las víctimas de la guerra de Ucrania. El departamento de Cultura destinará la recaudación de la programación prevista a ayuda humanitaria como la que recogemos en el Ayuntamiento. La institución se pone a disposición de los 22 vecinos de Ucrania residentes aquí y abre la puerta a que el albergue de Santa Quitèria vuelva a servir de asilo para refugiados.

El 8-M es sinónimo de valores y avance, de progreso y solidaridad y Almassora demostrará que está al lado de las causas que importan. Recordaremos a Carina y a todas las que sufren la desigualdad, de cualquier tipo, sólo por ser mujeres. Y, por encima del pesimismo, podremos en valor a Encarna Claramonte Domínguez, premio Clara Campoamor 2022, y a quienes día a día trabajan por construir una sociedad mejor. Ya lo dijo quien da nombre al galardón: «la nueva mujer sustituirá a la mujer esclava, a la mujer fatal y a la mujer mico, plasmadas todas en la doblez y el disimulo, y pondrá frente a ellas a la mujer mujer».

Alcaldesa de Almassora