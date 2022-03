La cosa va a peor

Querid@ lector@, la cosa no funciona bien. Incluso se puede y se debe decir que va a peor. Y que quede claro que también me refiero a una auténtica guerra, aunque no es la de Ucrania si no la que mantenemos contra el mundo, contra el medio ambiente, contra todo lo que existe (tenga vida o no), contra el planeta. O dicho de otra forma para que nadie tenga dudas ni se distraiga: estos días, la ONU, los 270 científicos que están estudiando el alcance de los impactos del cambio climático, acaban de reconocer y anunciar que las cifras y los daños que aparecen son mayores de lo calculado en evaluaciones anteriores, más graves de lo que se pensaba.

Querid@ lector@, en toda esta triste y peligrosa historia, la novedad es que se subestimó el alcance dramático del cambio climático. Pero al tiempo, cabe destacar que lo esencial, la amenaza que representa para el bien de la humanidad y la salud del planeta, ya lo sabía el mundo. Aunque lo mismo pasa con el desequilibrio económico y social: también sabemos que una injusta, insolidaria e inhumana distribución de la riqueza, de la tecnología, etc., permite que gente muera o malviva por no tener una simple vacuna, un pedazo de pan o un vaso de agua potable. Es decir, seguimos utilizando los conocimientos para conocer y entender la realidad y los daños que se producen. Informaciones que, por honor a la verdad, nos aconsejan futuros urgentes con soluciones. Pero no hacemos caso, aún somos la especie que no utiliza su saber para cambiar la realidad que nos atormenta, nos hace malvivir y, en algunos casos, hasta nos mata. Por cierto, ante ese dilema, no todos tenemos la misma responsabilidad. Como no la tiene igual el que se deja el grifo abierto a la hora de afeitarse o quien, siendo presidente como Mariano Rajoy, no reconocía los problemas del cambio climático porque así se lo decía su primo el científico. Analista político