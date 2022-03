De porta a porta

Recentment hem estat a Les Alqueries, el poble que, d’entrada, té l’ajuntament més bonic de tota la Plana Baixa. Acceptem esmenes a aquesta afirmació, però els resultarà molt difícil competir amb el Xalet de Safont que alberga, des de la segregació de Vila-real, les dependències municipals. L’arquitectura d’aquesta alqueria, pròpiament dita, blanqueta, amb motius ornamentals naturals propis del modernisme i que fan al·lusió a la taronja, ens deixa constància de la importància l’activitat citrícola a la zona.

No patisquen, que allí no vam anar a fer cap examen d’Història de l’Art, sinó que havíem quedat amb l’alcaldessa, Esther Lara, i la regidora de Medi Ambient, Betlem Albero, que volien explicar-nos que ja han reprès la campanya de recollida selectiva de residus domèstics porta a porta. I es van interessar per la subvenció que des de la Diputació de Castelló hem dissenyat per ajudar els ajuntaments i mancomunitats que, com Les Alqueries, han començat a fer inversions per impulsar aquest model.

Trobar-te amb representants municipals com Lara i Albero, que tenen tan assumit que la manera de recollir i de gestionar els residus a l’àmbit local ha de canviar, és realment motivador i tranquil·litzador. I és que aquest és un mandat del qual ja no podem apartar la mirada. Europa fa temps que es va marcar l’objectiu que el 2035 siga només un 10% dels residus que generem els que arriben a l’abocador. I el nostre veïnat ho ha de saber, que la manera com consumim i llancem les deixalles condiciona per a bé o per a mal que assolim aquest repte i que les administracions regionals no siguem sancionades.

Apostar per l’ecodisseny

Cert és que grans empreses han d’acompanyar la ciutadania i apostar per l’ecodisseny per a l’embalatge dels productes alimentaris i d’ús diari en general, però no és menys cert que les competències en residus està delegada als municipis i que hem de dedicar una gran part del pressupost del nostre ajuntament, els impostos directes del nostre veïnat, a gestionar-los correctament i evitar aquestes sancions.

Per això, els equips d’Educació Ambiental de la Diputació juguen un paper tan important a pobles com Les Alqueries, on són elles i ells qui expliquen, casa per casa, com ho farem amb la brossa a partir d’ara, que no és tan diferent de com ho fèiem fa uns anys, ja que traurem el poalet de cada fracció el dia de la setmana que ens indiquen a la porta de la nostra llar. Aquest canvi no serà només de costums, sinó que aportarà comoditat a les famílies, especialment a les persones més majors o amb dificultats de mobilitat. Igualment, la desaparició dels contenidors als nostres carrers els alliberarà de brutícia i de l’aparició de voluminosos (que fa temps que es recullen gratuïtament si s’avisen els ajuntaments).

Com veuran són molts els avantatges d’aquest canvi cap a una economia més circular en què totes i tots estem implicats, especialment en pobles com Les Alqueries, Vistabella, Atzeneta o Benlloc, pioners al nostre territori i que són un exemple per als qui fan demagògia amb aquest tema i impedeixen l’avanç social. Avancem!

Portaveu de Compromís a la Diputació i l’Ajuntament de Castelló