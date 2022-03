Vila-real, amb el poble ucraïnés

Han passat quasi 20 anys des que aquell crit de «No a la guerra» va sacsejar el món sencer. Tot i que, des d’aleshores, malauradament, hi ha hagut i hi ha actives moltes guerres, els qui vam viure aquelles mobilitzacions confiàvem que la humanitat haguera aprés, per una vegada, la lliçó que ja ens deixava Mahatma Gandhi en la primera meitat del segle XX: no hi ha més camí que la pau.

La invasió russa d’Ucraïna és una agressió a un país sobirà de conseqüències imprevisibles, geopolítiques, econòmiques i, el més greu, humanitàries. En a penes una setmana, es calcula que un milió de persones ha eixit del país en busca de refugi en Estats veïns. A Vila-real, com sempre hem fet, no restarem aliens a l’angoixa d’un poble germà, europeu, que ja ha hagut de patir al llarg de la història tragèdies gravíssimes, com la de Txernòbil. Vila-real és una ciutat solidària i així ho ha demostrat sempre, com va passar en la guerra de Bòsnia. Ara, tampoc anem a dubtar un segon. Des de l’Ajuntament, amb l’acord de tots els grups polítics municipals i de la mà d’altres administracions, societat civil i ONG, ens hem posat en marxa en un pla de coordinació de suport al poble ucraïnés en dos eixos principals: la resposta política i l’ajuda humanitària. I tenint sempre molt presents els 79 veïns i veïnes de Vila-real de procedència ucraïnesa i també els 44 russos i russes que viuen ací i que res tenen a vore amb l’agressió a Ucraïna. El poble rus, és important tindre-ho en compte, no és Vladimir Putin. Declaració institucional contrària a la guerra En l’apartat d’acció política, el Ple va aprovar ahir una declaració institucional contrària a la guerra i en suport al poble ucraïnés; un suport que es materialitzarà també en el desplegament d’una pancarta en castellà, valencià i ucraïnés des de la balconada de l’Ajuntament. I, per suposat, estic en contacte permanent amb els nostres germans de Michalovce, població molt pròxima a la frontera d’Ucraïna. El segon paquet de mesures compta amb la creació de l’Oficina municipal de coordinació de l’ajuda humanitària – crisi d’Ucraïna, amb una persona designada específicament a aquesta comesa. La cooperació i contacte constant amb les famílies ucraïneses de Vila-real, perquè ens ajuden també en la coordinació d’accions de suport o d’acollida, o també la dotació directa de 25.000 euros per ajudar els afectats per la guerra, només estiguen clars els canals institucionals per fer arribar aquest tipus d’ajudes, són algunes de les acciones que hem emprés. També en l’àmbit de l’acollida, on ja he donat l’ordre d’assegurar les condicions del Centre de Tecnificació Esportiva i l’alberg de l’ermita, amb els quals podem arribar a oferir 150 places de primera acollida, a més de coordinar i canalitzar els recursos privats d’entitats o particulars. Quant a la recollida de materials, hem posat en marxa ja les nostres associacions de barri per a canalitzar a través d’elles l’enorme ona de solidaritat que l’agressió a Ucraïna ha despertat entre els vila-realencs. Estem davant d’un repte i una amenaça històriques. Vull agrair especialment el consens de tots els grups polítics i l’esforç de la societat per a donar resposta a esta crisi humanitària i del model democràtic. Ens juguem la pau i el futur. Alcalde de Vila-real