Enguany els actes commemoratius al voltant del 8 de Març, Dia de la Dona, a Almenara porten per lema Soc de la Generació Igualtat amb l’ànim de fomentar l’esperit de la igualtat no només en les generacions passades i presents, si no en les futures, en les xiquetes i xiquets, en les joves i els joves. I és per això que elles i ells protagonitzaran l’acte institucional commemoratiu del Dia de la Dona el proper dimarts davant l’ajuntament, ja que estarà present l’alumnat de l’IES Almenara i del CEIP Juan Carlos I. Ara bé, les paraules no deuen quedar ahí només aquest dia, la igualtat ha d’estar sempre present a tots els àmbits, els 365 dies de l’any, a cada hora, a cada minut, a cada segon. S’ha de buscar sempre, la igualtat de gènere reial i efectiva. Eixa és la missió.

I així al manifest explicarem què és ser de la generació igualtat, que defensa i demana que totes les persones siguen tractades i respectades independentment de la seua edat, del seu sexe, raça, religió, creences, país d’origen, classe social, orientació sexual, identitat de gènere, diversitat funcional o cicle de la vida en el que es troben.

Els drets entre les persones

I també direm que ser de la generació igualtat és practicar, creure i defensar els drets entre les persones i per això es reivindica i es busca que es proporcionen els mateixos recursos i béns a tota la humanitat. Ser de la generació igualtat vol dir que defensem que totes les persones puguen gaudir de les mateixes oportunitats, però també que les homes i les dones tinguem les mateixes obligacions i responsabilitat.

El dia 8 de març deu ser també una jornada per a reflexionar sobre els progressos que hem aconseguit les dones, l’apoderament o la valentia, però també és un dia per a demanar més canvis, més millores, cap a la igualtat reial. També és dia per a recordar, són moltes les dones que no estan entre nosaltres víctimes de la barbàrie de la violència masclista, que s’ha d’erradicar. Elles sempre estaran en la nostra memòria. Però la generació igualtat també ha de ser generació de Pau, perquè sense pau no hi ha igualtat. I per això, aquest 8 de març, també hem de demanar la pau a tots els conflictes bèl·lics que hi ha al món, guerres que destrueixen vides humanes, destrueixen natura, instal·lacions, economies, futur i la igualtat de totes i tots. No es podem creure com en 2022 ha esclatat la guerra entre Rússia i Ucraïna. I per això volem ser generació de pau, per a dir no a la guerra i sí a la pau.

Finalment, recordar que l’Ajuntament d’Almenara està col·laborant en diverses iniciatives solidàries amb el poble ucraïnès recollint roba, menjar o medicaments a l’ajuntament pel matí i al poliesportiu per la vesprada. Des d’ací donar-vos les gràcies per la col·laboració. Estic orgullosa d’Almenara i de la seua solidaritat!

Alcaldessa d’Almenara