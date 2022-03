Las guerras son de todos

Los que ya pintamos canas no nos olvidamos de ese periodo de tiempo llamado la Guerra Fría. Mientras llenábamos las salas de cine viendo Regreso al futuro y Rocky IV --un púgil norteamericano contra un púgil ruso-- y escuchábamos el Part time lover de Steve Wonder o el There must be an angel de los Eurythmics, Gorbachov y Reagan se partían la cara y abrían los telediarios exhibiendo quien de ellos la tenía más larga, recordando al detalle su arsenal nuclear. Porque si hay dos términos que recuerdo con pavor durante aquellos maravillosos años --o no tanto, la nostalgia es una mentirosa-- estos son: misiles nucleares. También la literatura y el cine se hicieron eco de aquella amenaza latente y verdadera que yo esquivaba al imaginarme un mundo a lo Mad Max, donde terminaríamos matándonos miembros de una misma familia por un bidón de agua.

Se dice que el mayor riesgo de una guerra nuclear sin embargo no fue tanto durante la Guerra Fría como en la llamada Crisis de los misiles de Cuba, durante la cual se alcanzó el nivel de alerta nuclear más alto de la historia. Al parecer hay un reloj que gradúa a cuantos segundos estamos de una verdadera guerra nuclear. El reloj del juicio final, lo llaman, aquel que marca el tiempo que nos queda para alcanzar la medianoche del apocalipsis. Para entender el funcionamiento de este reloj cabe explicar que se basa en comprimir todos los sucesos acontecidos con anterioridad desde la aparición de los dinosaurios hasta nosotros en un solo año. La buena noticia hace unas décadas era que teóricamente todavía nos quedaba media hora de existencia. La mala es que a principios del presente año estábamos a cien segundos de la temida medianoche. ¿A cuántos segundos estaremos hoy después de que Putin haya blandido las armas nucleares como advertencia? El miedo que tenía con quince años ahora es mayor. La cosa puede ponerse muy fea Con el tiempo uno detecta el riesgo con antelación, sabe lo peligroso que resulta una guerra, sobre todo cuando uno de los países participes es una potencia nuclear. Se huele que si el conflicto acontece en Europa, probablemente el continente donde han acontecido las atrocidades más salvajes de la humanidad, entonces la cosa puede ponerse muy fea. Sabe que cuando un líder mundial como Vladimir Putin cree a pies juntillas en el denominado Mundo Ruso esa idea nacionalista de expansión y conquista de otros países soberanos, como Slobodan Milosevic creía en la Gran Serbia, las consecuencias pasan a ser catastróficas. Tras mi paso por los Balcanes, me marché de Kosovo como observador de paz para la ONU en el año 2001. Creí ingenuamente que aquel seria el último conflicto en Europa. Y ahora, dos décadas después Kosovo todavía trata de salir del agujero negro que supone una guerra. Hace algo más de cien años el senador estadounidense Hiriam Johnson pronunció la frase «la primera víctima de una guerra es la verdad». La sentencia sigue y seguirá siendo vigente porque sin mentiras no hay guerras. Sobre todo cuando estas están cocinadas con una propaganda nacionalista que enciende los odios y activa los instintos más primarios. Esta vez tengo miedo, lo admito. Una vez más. Porque el miedo es una semilla que a todos nos han sembrado al nacer. Y que brota cuando un suceso lo riega con la duda e incertidumbre. Una pandemia logró renacer este miedo en mi. Provocándome insomnio y ansiedad. De nuevo siento miedo y pena. Y es que ya nada ocurre allí, a lo lejos de nosotros. A los otros. Desde hace ya un tiempo las epidemias son pandemias y las guerras de hoy son de todos. Escritor