Magdalena (pese a todo)

Quedan dos semanas para celebrar nuestras fiestas fundacionales. Sí, la Magdalena está a la vuelta de la esquina. No será al 100% como a todos nos hubiera gustado, pero tras dos años de espera nos van a saber a gloria. Porque necesitamos volver a vivir, sentir, compartir... Sí, las fiestas de la Magdalena de este año serán un bálsamo que ayudará a dejar atrás todo lo vivido en estos dos años. Y también para reactivar la maltrecha economía de nuestra ciudad. Nuestras calles volverán a oler a pólvora y se llenarán de personas llenas de alegría, que falta nos hace. En una edición de las fiestas tan señalada, tan trascendental, era importante cuidar hasta el último detalle, para que se pudiera disfrutar al máximo. Pero no, lamentablemente, no está siendo así. Mientras Valencia disfrutaba de una Crida multitudinaria y como siempre ha sido, en Castellón, seguimos celebrando las citas magdaleneras a medio gas, sin el boato y el brillo que merecen. En el programa de fiestas ocurre igual. Mientras Burriana y Valencia llevan todos los actos al completo, en Castellón se han ido incorporando a regañadientes por el equipo de gobierno, y siempre por la presión de los entes festeros. Y no, lamentablemente, no va a haber mesones. El gobierno municipal, sin justificación creíble, se ha negado a licitar los espacios. Oportunidades que se pierden, de negocios, de empleos, y de visitantes y diversión.

Una cita tan importante como nuestra Magdalena merecía trabajo y planificación. Prever todos los escenarios posibles para desarrollar las fiestas en función de la pandemia. Lamentablemente, en este gobierno municipal de pensamiento único, nunca hay plan B. Portavoz del PP en el Ayuntamiento de Castellón