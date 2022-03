Solidarios

Estos días, en los que estamos pendientes de los medios de comunicación para conocer la última hora del brutal ataque ruso sobre Ucrania, estamos viviendo muy de cerca la solidaridad de nuestros vecinos con el pueblo ucraniano. Con el impulso de la agrupación de ucranianos de nuestras comarcas, rápidamente se ha activado un dispositivo de solidaridad por parte de particulares, administraciones y empresas, con el objetivo de llevar ayuda humanitaria hasta las fronteras ucranianas donde están desplazándose centenares de miles de hombres, mujeres y niños, huyendo de los ataques rusos a sus ciudades, a sus vidas.

Más allá del desafío que supone la actitud de Rusia en este conflicto; el drama humano que está suponiendo esta brutalidad injustificable es extraordinario. Esta semana hemos conocido, de la mano de nuestros vecinos de nacionalidad ucraniana, historias demasiado tristes e incomprensibles. Coordinando desde los Servicios Sociales municipales el envío de ayuda, hemos podido estar en contacto directo con personas que, aunque viven aquí, tienen su corazón allí. Una madre que espera a su hija y sus nietos que están cruzando Europa con lo puesto, una hija que no consigue contactar con sus padres tras un ataque, un hijo que llama una decena de veces a su madre para asegurarse de que está bien... son historias reales de sufrimiento, dolor y pérdida; no son cifras, son vidas y sentimientos que se encuentran entre nosotros mientras un desalmado manda a profesionales de la guerra y la muerte a arrasar un país cuyo único delito ha sido creer en la libertad. No podemos quedarnos de brazos cruzados y por ello activamos aquello que sí depende de nosotros, nuestra solidaridad.

Un punto de recogida

El Ayuntamiento de Peñíscola ha habilitado un punto de recogida en los Servicios Sociales para enviar ropa, medicamentos y alimentos. Esta iniciativa se une a múltiples acciones ciudadanas y de colectivos, entre los que se encuentra el Centro Andaluz, el colegio, el instituto y establecimientos como la Librería Rovira, que se han organizado como puntos de recogida. La agrupación de empresarios turísticos también ha contribuido a ello.

Con la colaboración logística de la Cooperativa Agrícola Benihort y la coordinación de la agrupación de vecinos ucranianos de la comarca, esta semana ha salido el primer tráiler de ayuda humanitaria de los municipios de Peñíscola y Benicarló, con alrededor de 10.000 kilos de productos. Además, el propio Ayuntamiento convocó una concentración de apoyo al pueblo ucraniano y de condena a la guerra.

No podemos quedarnos de brazos cruzados. Por supuesto, por Ucrania, pero también porque el espíritu de Europa se ve amenazado, los cimientos sobre los que se asienta nuestra convivencia, el futuro de nuestro proyecto común. Por todo, no puede haber equidistancia, sólo condena enérgica ante la brutalidad.

Alcalde de Peñíscola