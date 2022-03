Aquest 8M cridem ben fort

El 8 de març és el Dia Internacional de les Dones Treballadores, una jornada de reivindicació de la igualtat i l’equitat entre dones i homes. Cada 8M les dones alcem la veu per fer-nos escoltar, perquè malgrat els fruits que la lluita feminista ha donat al llarg dels anys, assistim a una involució en drets ja consolidats que estan desembocant en un empobriment de les dones i una major desigualtat. I és que la crisi provocada per la covid-19 ha aguditzat les discriminacions i les violències estructurals que patim les dones.

L’escletxa salarial se situa en un 30% a l’estat espanyol i un 34,4% al País Valencià i l’escletxa a les pensions supera aquestes xifres. Les desigualtats en el món laboral perviuen i les dones duem a terme una doble lluita, contra els sostres de vidre i també contra «el terra enganxós», que limita el desenvolupament professional de les dones en la base. El 80% de les rendes de menys de 12.000 €/any són de dones i a més pateixen una pressió fiscal del 30%. La pobresa continua tenint rostre de dona.

I a sobre hem de tornar a veure com els egos masculins de la societat patriarcal ens aboquen a una altra guerra iniciada per interessos geopolítics i econòmics. Aquesta escalada bel·licista tornarà a deixar a mercè de la seua sort a milions de dones, xiquetes i xiquets. És inadmissible!

Els governs necessiten dones en primera línia que aposten per solucions dialogades als conflictes. La lluita feminista, pacifista per definició, està més viva que mai. No podem permetre que la vida que engendrem i portem al món ens siga arrabassada per les ànsies de poder de líders egoistes. Per això, aquest 8M cridarem ben fort que les dones volem viure en PAU. NO A LA GUERRA.

*Portaveu adjunta de Compromís per Vila-real