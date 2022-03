Paraules de Jesús en la creu

Durant el temps de quaresma que acabem d’iniciar, estem cridats a recórrer un camí de conversió guiats per la Paraula de Déu. Enguany els proposaré que meditem les set paraules que Jesús va pronunciar des de la creu i que els evangelis ens han transmès. En elles descobrim la coherència absoluta del Senyor: va morir com havia viscut i va portar a la pràctica, fins a les últimes conseqüències, allò que havia ensenyat als seus deixebles. Quan ens situem davant Crist, que des del tron de la creu continua evangelitzant i escoltem les últimes paraules que va pronunciar abans de lliurar la seua vida per nosaltres, ens trobem amb l’essència de l’Evangeli, que no sols és proclamat de viva veu, sinó viscut en tota la seua radicalitat.

L’evangelista Lluc ens transmet tres: una oració en la qual Jesús demana al Pare el perdó per als seus perseguidors; una paraula dirigida a un dels malfactors que havien estat crucificats amb Ell i que és una promesa de salvació; i el lliurament confiat del seu esperit a les mans del Pare. En elles se’ns revela la bondat i la misericòrdia infinites del Salvador i la seua confiança absoluta en Déu. Joan ens transmet altres tres paraules que ens descobreixen la teologia de la creu característica del seu evangeli. El moment de la mort és, al mateix temps, la culminació de l’obra de Crist, l’hora de la seua glorificació i del naixement de l’Església, representada per Maria, el Deixeble Estimat i les santes dones al peu de la creu. Mateu i Marc només ens transmeten una paraula de Jesús (que no es troba en els altres evangelis): el crit de qui experimenta el que significa sentir-se abandonat per Déu amb el qual comença el salm 22, que no és l’oració d’un desesperat, sinó d’algú que confia en Déu en el moment del màxim sofriment. En Jesús, Fill únic de Déu i home vertader, es realitza la salvació del món; Ell va morir per tots els homes. No sols pels seus amics, sinó també pels seus enemics. *Bisbe de Tortosa