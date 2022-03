Cremar tot el que és dolent

Fa dos anys ens va canviar la vida a totes i a tots. L’esclat de la pandèmia ens va sorprendre en 2020 a les portes de les Falles. Hem patit molt. En l’àmbit sanitari, en l’econòmic, en el social. També en l’emocional. Per això este cap de setmana hem estat d’enhorabona, ja que vam celebrar la Crida que encén la metxa de les Falles 2022, tan esperades pels fallers i falleres de la nostra ciutat.

Enhorabona perquè tornar a allò que ens fa feliços, que ens agermana, que ens fa envoltar-nos de la gent que estimem i ens estima, que ens fa divertir-nos, que ens fa desconnectar per moments... És recuperar també salut emocional. Després de dos anys amb els monuments guardats en un local municipal, en pocs dies tornaran a eixir al carrer per a omplir la Vall de festa, foc, pòlvora, germanor, cultura, color, calor i diversitat.

Enguany des de l’Ajuntament hem fet també una aposta per continuar promovent la igualtat des de les festes, amb el primer premi faller a la igualtat i la campanya contra les actituds masclistes. També es concedirà per primera vegada el premi al millor llibret faller, obrint així una nova línia de col·laboració per als pròxims anys entre l’Ajuntament i les Falles.

Perquè sabem que les Falles són cultura, tradició i història del nostre territori i orgull dels valencians i valencianes. Per això hem estat, estem i estarem al costat del col·lectiu faller, en les qüestions més visibles però també en aquelles que, moltes vegades, passen desapercebudes. Com ara la presència policial per a garantir la seguretat en cada acte, la cessió d’espais i infraestructures, la tasca de la brigada municipal, la gestió de permisos o de la presència dels Bombers, etc.

Durant l’acte públic de la Crida celebrat el dissabte també va haver-hi un moment per a la solidaritat amb el poble ucraïnés. Perquè no podem mirar cap a altre costat. I perquè tant de bó les úniques explosions que sonaren al món foren les de les mascletaes i els castells de focs artificials. Per això, com a Ciutat de Pau, vam cridar junts i ben fort des de la plaça del centre: no a la guerra!

Una vegada iniciades oficialment les Falles d’enguany, els actes es succeïran fins al 19 de març. Esta setmana gaudirem dels primers actes de l’Aplec de la Plana, amb xarrades com la de Jorge Pueyo sobre les llengües minoritàries, i la trobada de dolçainers i tabaleters del dissabte 12. Una mostra més que les Falles no sols són festa. També són cultura, reivindicació i arrels.

Enguany serà una edició especial, després de dos anys d’espera.o serà més si cap per a Sheila i Helena, falleres majors de la ciutat, i les seues corts d’honor, amb Anna, Isabel, Iraide i Carla. Per això desitge que la gaudisquen, al costat de tots els fallers i falleres de la Vall, que s’agrupen en les comissions que fan possible esta festa amb el seu treball i esforç durant molts mesos.

No obstant això, no cal abaixar la guàrdia i cal gaudir-les amb responsabilitat i coneixement. La cremà d’este 19 de març serà una bona oportunitat per a cremar tot el que és dolent i iniciar un nou cicle amb esperança en la superació de la crisi de la covid-19 i les seues conseqüències i de la guerra. Bones Falles!

*Alcaldessa de la Vall d’Uixó