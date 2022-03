No a la invasión de Ucrania

Creo que para referirnos a lo que está sucediendo en Ucrania es más apropiado usar el «no a la invasión» que el «no a la guerra». Porque no es lo mismo. Las dos partes del conflicto no son igual, ni mucho menos. Una es totalmente responsable: Rusia. La otra, es víctima de una agresión ilegítima: Ucrania. Y el resto de países del mundo debemos no solo condenar esa acción, sino combatirla. Y uno puede preguntarse ¿cómo podemos hacerlo desde un sitio tan lejano y pequeño como la provincia de Castellón? Pues para empezar, diciéndolo claro: hay un agresor y un agredido y Vladimir Putin está llevando a Rusia a una invasión que vulnera todas las normas de derecho internacional y un buen número de principios humanitarios.

¿Es suficiente con decirlo? No, pero es un principio. Un principio que, por desgracia, no todos los españoles tenemos igual de claro. A estas alturas aún hay representantes políticos en gobiernos municipales, autonómicos e incluso en el Gobierno de España que lo dudan. Que buscan la manera de justificar lo injustificable. Que desde los extremismos más rancios dedican esfuerzos estos días a cuestionar a la OTAN o a pedir que no se impongan sanciones a Rusia o que no se ayude militarmente a Ucrania. Lo que está sufriendo Ucrania es intolerable y está suponiendo resultados dramáticos en ese país y, como efecto, problemas en todo el mundo. Las consecuencias son fatales y, según dicen los expertos, lo serán aún más. Para todos. Empezando por Rusia. Es indignante que la extrema izquierda, que siempre está preparada para etiquetar de antidemocráticos a los que más se alejan de sus postulados, encuentre equidistancias entre las conductas de agresor y agredido. Pues no. Solo hay un agresor: la Rusia de Putin. Y no debe sembrarse dudas sobre eso. El Partido Popular está desde el primer día dando respaldo al Gobierno, como debe ser. Sin ambages. Cada uno en su nivel procuramos hacer lo que está en nuestra mano: campañas de recogida de alimentos ropa y medicamentos, búsqueda de formas de facilitar acogida de refugiados o cualquier otra actividad para lo que podamos ser útiles. Pero el primer punto, el de partida, es tener claro que hay un único culpable de esta situación: Vladimir Putin. *Senador. Portavoz de Medio Ambiente del PP en el Senado