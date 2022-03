La veu de Compromís

Demà és 8 de Març, Dia Internacional de la Dona. Un dia en què hem de seguir eixint al carrer any rere any i seguir lluitant pels drets de les dones, de totes. Per la igualtat en tots els àmbits, per dignificar el treball en la llar i les cures, per avançar en les polítiques en contra de la violència masclista i que es complisca el Pacte d’Estat i per moltes altres qüestions. Així ho hem demanat, com cada any, amb una declaració institucional de tots els grups a l’Ajuntament d’Almassora, signant el manifest feminista o assistint als actes organitzats.

I no serà l’únic motiu de reivindicació de la setmana. El proper dimecres, 9 de març, mantindrem una reunió telemàtica amb representants del Ministeri de Costes per parlar de les pròximes actuacions a dur a terme a la nostra platja a la qual hem demanat que puguen assistir representants de les associacions de veïns de la mar. Necessitem mesures urgents de protecció de la nostra platja, però les últimes notícies que hem rebut no són del tot encoratjadores. La reunió amb Costes i el Port del passat mes de febrer ens va deixar amb mal gust de boca. El regust de qui s’ha sentit enganyat massa vegades. Els dirigents del Port van manifestar la voluntat d’actuar en la nostra platja però per a qui coneix la situació del nostre litoral, el projecte, valorat en 100.000 euros i consistent a dipositar-hi arena i formar dunes, és totalment insuficient. Tampoc esmenta qüestions importants com qui es farà càrrec de plantar-hi vegetació, necessària per protegir-les. I, malauradament, també hem de seguir reivindicant la pau i mostrant el nostre rebuig a la guerres com la d’Ucraïna. No es poden permetre els crims que comporta el conflicte tant a les víctimes com a milions de persones desplaçades o refugiades, com tampoc les conseqüències internacionals que tindrà aquesta situació. Cal que seguim reivindicant el que és de justícia.em de seguir alçant la veu per les dones, per Ucraïna, pels veïns i les veïnes damnificats en cada temporal marítim i per totes les persones i els col·lectius que necessiten ser escoltats i atesos, ara i sempre. Eixe és el compromís que tenim amb el poble valencià i amb la societat. *Portaveu del Grup Municipal Compromís per Almassora