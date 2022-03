8 de març cada dia de l’any

Hui, Dia Internacional de les Dones, el moviment feminista tornarà a eixir al carrer per a cridar ben clar, per a cridar ben fort, que volem una societat plena en drets i llibertats i a exigir, de manera contundent, que el feminisme continue sent essencial en l’agenda política i en la consciència de tota la societat.

I a la nostra ciutat, el moviment feminista, un moviment fort, plural, divers i crític ens ha convocat a eixir al carrer, a més, per reivindicar una vegada més la construcció d’una societat que promoga l’educació en valors; una societat lliure d’estereotips de gènere; una societat on no hi haja bretxes salarials; una societat on la igualtat d’oportunitats entre dones i homes siga real; una societat que fomente la coeducació a totes les etapes educatives; una societat que afavorisca, de manera efectiva, la conciliació familiar; i una societat que garantisca la paritat i la representativitat.

Però també una societat que fique la vida al centre de les decisions polítiques i on les cures siguen vertaderament compartides i valorades, que fomente una economia feminista, que aposte per l’ecofeminisme com a única eina que trenca amb rols de gènere i erradica les desigualtats socials.

Els mateixos drets i llibertats

Una societat, en definitiva, feminista, que no és altra cosa que una societat on dones i homes són efectivament i realment iguals, amb els mateixos drets i llibertats i lliure de violències masclistes.

Una societat que consolida els drets que altres dones van aconseguir, una societat que lluita per assolir nous drets. Una societat que no oblida que nosaltres som perquè elles van ser. Una societat que vol tornar a una normalitat que siga justa, igualitària, sense discriminacions, sense violències i sense guerres.

Volem una normalitat feminista, és a dir, una societat plenament democràtica. Per això el 8 de març ha de ser cada dia de l’any. Juntes avançarem, juntes som més fortes. Visca la lluita feminista!

Regidora de Feminisme a l’Ajuntament de Castelló