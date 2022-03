Hace tiempo que el gobierno de Pedro Sánchez abandonó la senda de la cordura, si es que llegó en algún momento a tenerla, para instalarse en el páramo de las ocurrencias. Lo mismo el lunes se convierte en el único país de la OTAN que dice que no envía armas a la milicia ucraniana, que el martes anuncia todo lo contrario. Y tan tranquilo, oiga. Son los golpes del timón de un barco a la deriva llamado España en el que pocos reman y la propia tripulación pretende hundir la nave. Y así nos va. En un permanente 13 Rue del Percebe pero sin el ingenio del maestro Ibáñez.

La penúltima entrega de este culebrón venezolano, que tanto gusta al sector podemita del gobierno, es el anuncio del traslado de la estación de destino de los trenes valencianos con destino a la capital de España. O lo que es lo mismo, de Atocha a Chamartín y tiro porque lo dice Adif. Es decir, de la céntrica estación a 15 minutos andando de museos y principales atractivos del Madrid histórico a una hora y media de distancia andando y 15 minutos más de trayecto. Una obra maestra. Así que alicantinos, valencianos y castellonenses volverán, una vez más, a perder el tren de la vertebración territorial.

No es ningún secreto que Adif se ha ensañado con nuestra tierra. No hay un solo municipio castellonense que no tenga una historia para no dormir con el servicio que presta esta entidad, no lo olvidemos, pública. ¿Se imaginan tener cita con el médico y, cuando vas a la consulta, que no estuviese? Pues eso hace Adif con los castellonenses y valencianos, quita trenes a su antojo y altera sus vidas. Y ahora le han dejado hasta que silencie a Joaquín Sabina cuando cante aquello de «Yo me bajo en Atocha, yo me quedo en Madrid».

Disparatada ocurrencia

Puede que a más de un lector le parezca exagerado mi enfado y el de todos los grupos con representación en las Cortes Valencianas, hasta el PSOE, con esta disparatada ocurrencia. Pero es que llueve sobre mojado y esta burla nos demuestra a las claras que los valencianos contamos más bien poco y que lo de la infrafinanciación va para largo. ¿Y qué nos queda? Pues lo de siempre. Protestar, denunciar y pedir amparo a instancias superiores a posteriori, cuando el mal ya está hecho. Un escarnio en diferido.

A menudo me pregunto si, en los mapas de los despachos ministeriales, hay una consigna contra nuestro territorio. Da igual que sea para tirar abajo las viviendas de Torre la Sal o permitir que el mar se lleve les Casetes de Nules. Para eso sí que saben dónde estamos, para eso y para poner todas las trabas para abrir los chiringuitos que sí permiten en otros territorios. Una pena, porque sentimos orgullo de nuestra capital aunque se olvide de nosotros o nos exilie a Chamartín. Es lo que pasa cuando se gobierna desde la improvisación. Pongamos que hablo de Madrid.

Portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Castellón y teniente alcaldesa de Benicàssim