Castelló, amb el poble ucraïnés

És tot un orgull veure com la ciutadania de Castelló s’ha bolcat en reunir tots els seus recursos per ajudar el poble ucraïnés, que en aquests moments està vivint una invasió violenta i injusta. L'Ajuntament de Castelló va activar la setmana passada la taula tècnica Ciutat Refugi per a poder mantenir una coordinació amb les entitats que tenen programa d’acolliment al nostre municipi i per mobilitzar els recursos disponibles.

Des de fa molts dies tenim a les associacions Accem, APIP-ACAM, Creu Roja i Càritas, amb l’ajuda del consistori, treballant de valent perquè cap família ucraïnesa que arribe a les portes del nostre municipi es quede sense sostre. A la vegada, ens estem coordinant amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies perquè tots els recursos d’ajuda humanitària puguen arribar a Ucraïna. Castelló és Ciutat Refugi des de setembre de l’any 2015, data en la qual es va aprovar l’adhesió de la ciutat a la Xarxa Valenciana de pobles i entitats d’acolliment que coordina la Generalitat Valenciana. La nostra ciutat està oberta a qualsevol persona que necessite fugir del seu país i vulga desenvolupar la seua vida amb tranquil·litat i seguretat. Som una ciutat solidària i acollidora i continuarem actuant en aquest sentit. Un bon exemple d’açò són les nostres polítiques de cooperació que impulsem des que l’equip de l’alcaldessa d’Amparo Marco governa a la ciutat. Hem passat d’un pressupost de Cooperació Internacional de 120.000 a 636.000 euros, un 430% més que quan governava la dreta a la nostra ciutat. Els reptes són l’erradicació de la pobresa en el món, reduir les desigualtats extremes, contribuir al desenvolupament humà, econòmic i social dels països en vies de desenvolupament i la defensa dels drets fonamentals i al pau. Perquè, al cap i a la fi, sense pau no hi ha progrés. Regidora de Benestar Social, Dependència i Infància a Castelló