Los primeros coches

El automóvil se había impuesto en Castelló en la década de los 20 y al finalizar se contaban ocho establecimientos de alquiler, nueve garajes, ocho talleres de reparación, una fábrica de radiadores de autos y un experto en vulcanizados. Además la venta de vehículos contaba con representación de marcas internacionales como Citroën, Fiat, Ford, Chevrolet y Renault, entre otras. Ello no quitaba para que no se utilizaran los coches de caballos, activos aún hasta los años 50 del pasado siglo, con cinco puestos. Las románticas diligencias coincidieron con los primeros servicios de transportes en autobuses, desde 1915 con empresas como Soler, Lacorte, la Hispano, y otras que competían hacia 1920-1930, con compañías creadas en Segorbe, Cabanes, Albocàsser, Burriana y Morella, de las que se ocupó en su libro Ayer y hoy el excepcional periodista y mejor amigo Paco Pascual y hoy está trabajando, de modo monográfico, el perspicaz y minucioso Pablo Marco, para llevar a cabo una muy valiosa y documentada publicación que pronto verá la luz. A estas empresas se les adjudicó además, el transporte de correos, como sucedía con las diligencias.

Recuerda este cronista como en la céntrica calle Mayor en la que transcurrió su infancia y su adolescencia, el parque automovilístico no impedía para nada los juegos infantiles en la década de los cincuenta. Las populares reuniones vecinales en estío per a prendre la fresca suponían una reunión de chiquillos para disfrutar en feliz compadrazgo con con los populares el marro el salta cavalls, ensendri i en seguidilla y otros muchos juegos sin que la circulación rodada entorpeciera nuestras animadas diversiones. No eran tiempos de móviles, pero lo eran de amistades de vínculo compartido que muchas, por ventura, aún perduran.

Cronista oficial de Castelló