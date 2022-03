La Tercera Guerra Mundial serà entre Gazprom i British Petroleum, vaig sentir l’altre dia en una tertúlia sobre la invasió d’Ucraïna. La frase va sonar com si tal cosa mentre els comentaristes donaven voltes a altres elements. És una afirmació exagerada, però tant la seua formulació com la normalitat amb la que va ser rebuda demostra com a l’opinió pública s’ha instal·lat com a irreversible que en el Segle XXI una sèrie d’empreses transnacionals tinguen més poder que els estats.

Mario Draghi en l’any 2019, encara president del Banc Central Europeu, va impartir una conferència a la Universitat de Bolonya titulada La sobirania en un món globalitzat. Allà va afirmar que la sobirania no es reflectia «en la capacitat de fer lleis, sinó en el millor control dels esdeveniments per respondre a les necessitats de la ciutadania». Venia a justificar que a canvi d’una menor decisió sobre alguns assumptes, l’aliança tecnocràtica europea era una condició perquè els països sobrevisqueren al segle XXI. Però el sacrifici de la sobirania nacional dels estats no ha redundat en un augment de la capacitat de reacció europea, com demostra la dependència de la Unió del gas rus emmig dels milers de morts que està deixant el conflicte en Ucraïna. Economia climàticament neutra Europa s’ha fixat el repte d’arribar a 2050 en una economia climàticament neutra per lluitar contra el canvi climàtic i per garantir la sobirania energètica en un futur pròxim d’escassetat de recursos. La presidenta de la Comissió Europea, Von der Leyen, assenyalava diumenge el paper central d’Espanya en la independència del gas rus. Este divendres a les 10.00 al Menador amb l’Oficina d’Energia de la Generalitat Valenciana parlarem d’algo més menut: de com disminuir la nostra despesa energètica familiar amb ajudes i autoconsums compartits. No resoldrem la dependència del gas rus del tot, però sí un poquet. Europa s’ha equivocat quan ha exigit sacrificis democràtics per enfortir el projecte comú. Sols encertarem si apostem per construir la independència energètica creuant-la amb la independència de la ciutadania respecte a les grans empreses. La repolitització de l’economia europea en paral·lel a la profundització democràtica dels estats membre és l’única recepta perquè el projecte europeu puga sobreviure a les múltiples crisis que ja viu. Portaveu de Podem Esquerra Unida a l’Ajuntament de Castelló