Pareix que definitivament anem pel bon camí. Tal com es va comprometre el Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic en la reunió del 21 de febrer, el Servei Provincial de Costes ha anunciat a través del BOE el període d’informació pública del Projecte bàsic d’actualització del projecte de regeneració de la platja al sud del port de Borriana i el corresponent Estudi d’Impacte Ambiental.

Un projecte que suposarà una inversió de més de 5,6 milions i que implicarà l’espigó en la zona de la Serratella, enfront de la depuradora, amb més de 400.000 metres cúbics d’arena per a regenerar la costa sud de la ciutat, amb un termini d’execució de 12 mesos.

Una iniciativa amb l’objectiu, d’una banda, d’assegurar una amplària mínima suficient al llarg de tota l’extensió per al desenvolupament correcte de la funció lúdica de la platja i, d’altra banda, per a recuperar la funció de defensa de la platja, amb la dotació d’una amplària mínima suficient que permeta dissipar de forma efectiva l’energia de l’onatge durant els temporals i, alhora, preservar o millorar la qualitat de l’entorn ecològic i artisticocultural de la zona.

A més, ja tenim damunt la taula el compliment d’un altre dels compromisos adquirits pel Ministeri. En breu esperem disposar de la concessió administrativa definitiva d’ocupació del domini públic maritimoterrestre per a poder licitar el projecte de construcció de dos caragols d’Arquimedes en la zona de la Serratella, amb la finalitat de minimitzar l’impacte de les inundacions.

Velocitat d’evacuació

Amb els dos caragols, s’augmentarà considerablement la velocitat d’evacuació a la mar de les aigües pluvials, en una zona amb una capa freàtica molt pròxima a la superfície que necessita un drenatge ràpid i, d’aquesta manera, s’evitaran els efectes de les inundacions amb què ha de bregar el veïnat d’aquesta zona del litoral borrianenc.

Igualment, comptem amb l’autorització de Costes i de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per a les obres de construcció de la passarel·la del Clot en la desembocadura del riu Anna, que dona accés a la zona de les Terrasses. Un camí finalitzat l’estudi geotècnic i la redacció del projecte que estem ultimant, mamprendrem la construcció d’una passarel·la fixa de formigó, amb un cost estimat de més de 300.000 euros.

Esperem que el Ministeri continue per aquest bon camí, complisca amb els acords subscrits i n’avance en les gestions administratives, com en el projecte de l’espigó del nord, amb el plec redactat i a l’espera que s’aprove el pressupost per a publicar en el BOE la licitació de la redacció del projecte bàsic. Des de l’executiu municipal continuarem treballant per aconseguir la materialització dels projectes importants que encara ens falten, en benefici de la ciutadania, l’economia i el futur de Borriana.

Alcaldessa de Borriana